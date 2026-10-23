Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus

A Prefeitura de Vila Velha quer cobrir mais dois canais da cidade e construir mais um corredor exclusivo de ônibus. A primeira etapa dessa obra será na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, com o edital de licitação previsto para ser publicado em outubro.
Esse primeiro trecho faz ligação da Avenida Luciano das Neves, na altura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Rua Itaoca e a Avenida João Mendes, mas a previsão do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) é de seguir com as obras, em outra etapa, até a Rodovia Darly Santos, próximo ao Terminal de Vila Velha.
A segunda fase, por sinal, prevê mudanças no entorno do canal que fica entre as avenidas do Canal e Piauí e as ruas Santiago e Coronel José Gabriel Marquês Filho. Essa futura etapa inclui obras nos bairros Ilha dos Bentos, Praia das Gaivotas, Nova Itaparica, Guaranhuns, Araçás e Jockey de Itaparica.
O projeto para a primeira etapa dessa obra prevê pavimentação e macrodrenagem da Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, com investimento de R$ 125.641.873,35. Os recursos virão por meio de operação de crédito, via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A obra foi inscrita e selecionada dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), sendo destinada à execução de ações de saneamento, na modalidade Manejo de Águas Pluviais.
Por enquanto, a única previsão informada pela Prefeitura de Vila Velha é a de publicação do edital de licitação ainda no mês de outubro.
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