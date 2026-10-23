Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus

Esse primeiro trecho faz ligação da Avenida Luciano das Neves, na altura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Rua Itaoca e a Avenida João Mendes, mas a previsão do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) é de seguir com as obras, em outra etapa, até a Rodovia Darly Santos, próximo ao Terminal de Vila Velha.





A segunda fase, por sinal, prevê mudanças no entorno do canal que fica entre as avenidas do Canal e Piauí e as ruas Santiago e Coronel José Gabriel Marquês Filho. Essa futura etapa inclui obras nos bairros Ilha dos Bentos, Praia das Gaivotas, Nova Itaparica, Guaranhuns, Araçás e Jockey de Itaparica.