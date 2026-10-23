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Nova obra

Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus

A obra é para tapar o canal da Avenida Perimetral e o das avenidas do Canal e Piauí. Por enquanto, a prefeitura deve usar o FGTS para conseguir executar a primeira etapa

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 12:02

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

23 out 2026 às 12:02

A Prefeitura de Vila Velha quer cobrir mais dois canais da cidade e construir mais um corredor exclusivo de ônibus. A primeira etapa dessa obra será na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, com o edital de licitação previsto para ser publicado em outubro.

Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho da avenida próxima ao "Tartarugão".
O projeto da Prefeitura de Vila Velha prevê obras de pavimentação e macrodrenagem para a Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica. Carlos Alberto Silva

Esse primeiro trecho faz ligação da Avenida Luciano das Neves, na altura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a Rua Itaoca e a Avenida João Mendes, mas a previsão do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) é de seguir com as obras, em outra etapa, até a Rodovia Darly Santos, próximo ao Terminal de Vila Velha.


A segunda fase, por sinal, prevê mudanças no entorno do canal que fica entre as avenidas do Canal e Piauí e as ruas Santiago e Coronel José Gabriel Marquês Filho. Essa futura etapa inclui obras nos bairros Ilha dos Bentos, Praia das Gaivotas, Nova Itaparica, Guaranhuns, Araçás e Jockey de Itaparica.

Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho próximo da Avenida Luciano das Neves e sede do INSS
Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho próximo da Avenida Luciano das Neves e sede do INSS Carlos Alberto Silva
Primeira etapa com macrodrenagem

O projeto para a primeira etapa dessa obra prevê pavimentação e macrodrenagem da Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, com investimento de R$ 125.641.873,35. Os recursos virão por meio de operação de crédito, via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A obra foi inscrita e selecionada dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), sendo destinada à execução de ações de saneamento, na modalidade Manejo de Águas Pluviais.


Por enquanto, a única previsão informada pela Prefeitura de Vila Velha é a de publicação do edital de licitação ainda no mês de outubro.

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