AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Assembleia do ES fixa teto percentual para orçamento dos poderes Legislativo e Judiciário
Orçamento estadual

Assembleia do ES fixa teto percentual para orçamento dos poderes Legislativo e Judiciário

Alteração aprovada pelos deputados estabelece percentuais da receita corrente líquida para cinco órgãos estaduais e muda o cálculo dos orçamentos para 2027

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:57

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

23 out 2026 às 11:57

Uma nova regra na divisão do orçamento do governo do Espírito Santo foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Ales) na quarta-feira (21), durante aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A Ales estabeleceu limites percentuais com base na receita corrente líquida do Estado para os orçamentos do Poder Judiciário, da própria Ales, do Tribunal de Contas (TCES), do Ministério Público (MPES) e da Defensoria Pública (DPES).

Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Ricardo Medeiros

A partir dessa mudança, o orçamento do Poder Judiciário deve corresponder a 6,131% da receita corrente líquida do Estado. Para o Ministério Público, o percentual estabelecido é de 2,456%, enquanto o da Assembleia Legislativa ficou em 1,281%. O Tribunal de Contas terá percentual de 1,017% e o da Defensoria Pública será de 0,75%.


Com o novo teto percentual, cada órgão deve organizar seus gastos e investimentos para o ano de 2027, respeitando o limite determinado pela LDO. Dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) entregue pelo Estado no final de setembro, todos os cinco órgãos públicos poderão aumentar seus orçamentos para 2027, respeitando o teto estabelecido pelo percentual sobre a receita líquida.

A mudança na LDO, feita pela Assembleia Legislativa, ainda estabelece o prazo de até dez dias úteis após a publicação da lei, para que cada órgão público possa realizar “os ajustes necessários em suas respectivas propostas orçamentárias para o exercício financeiro de 2027”, tendo como base a receita líquida calculada entre julho de 2025 e junho de 2026.

Quanto cada órgão poderá receber em 2027

O PL 286/2026, aprovado no dia 21 de outubro, está com o governador Ricardo Ferraço (MDB), que tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar as alterações feitas pela Ales. Caso a lei seja sancionada na íntegra, o Poder Judiciário será o único a reduzir seu orçamento, em quase 4%, caindo de R$ 2,07 bilhões para R$ 1,99 bilhão.


A Assembleia Legislativa poderá aumentar o orçamento de 2027 em 27,8%, passando de R$ 325,7 milhões para R$ 416,1 milhões. O Tribunal de Contas poderá ampliar em 39,5%, passando de R$ 236,8 milhões para R$ 330,4 milhões; enquanto o Ministério Público poderá elevar o orçamento de R$ 635,1 milhões para R$ 797,9 milhões, um crescimento de 25,6%.

Veja Também 

Imagem de destaque

Assembleia do ES aprova diretrizes para o Orçamento de 2027

Sessão plenária da Ales (22/10/2026)

Deputados aprovam “reserva específica” para pagamento de suas emendas

Marcelo Santos preside sessão plenária da Ales

Assembleia aprova regulamentação de emendas impositivas para deputados

A Defensoria Pública poderá ter o maior crescimento orçamentário com a determinação de um limite percentual em relação à receita corrente líquida do Estado. O aumento poderá ser de quase 55,4%, subindo de R$ 156,7 milhões para R$ 243,6 milhões.


Em relação ao impacto nos recursos públicos, o teto percentual estabelecido pela Ales, na nova LDO, eleva de 10,5% para 11,6% a participação dos cinco órgãos públicos no orçamento total do Estado.

As mudanças recentes nas regras do orçamento

Esses novos percentuais foram incluídos por meio de uma emenda ao Projeto de Lei (PL) 286/2026, quase seis meses depois de ele ter sido apresentado pelo governo do Estado, em abril deste ano, e no dia seguinte à aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/2026, que regulamenta as emendas impositivas previstas na Emenda Constitucional 120/2026, aprovada na semana passada.

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
Emenda Constitucional, Lei Complementar e Diretrizes Orçamentárias, votadas na ALES nos últimos dias, mudam orçamento do Espírito Santo para 2027.  Carlos Alberto Silva

Foram três movimentos recentes realizados pelos parlamentares capixabas que mudam a forma de organizar o orçamento do governo do Espírito Santo. O primeiro aconteceu em 13 de outubro, após a Assembleia aprovar a mudança na Constituição estadual e estabelecer 1,55% da receita líquida corrente do Estado para emendas parlamentares impositivas. Ou seja, o deputado escolhe a destinação dos recusos das emendas, e o Estado deve cumprir a determinação. Na prática, cada deputado terá R$ 14,5 milhões em emendas em 2027.

O segundo movimento foi a apresentação e aprovação do PLC 28/2026, na terça-feira (20), que regulamenta a fiscalização e a transparência na aplicação dos recursos estaduais destinados às emendas parlamentares, distribui obrigações e define as regras e responsabilidades entre os envolvidos.


No terceiro movimento, os parlamentares aprovaram a LDO seis meses depois de ela  ter sido encaminhada pelo governo do Espírito à Assembleia Legislativa, incluindo algumas mudanças na proposta apresentada pelo Estado, a exemplo dos percentuais sobre os orçamentos dos órgãos dos poderes Judiciário e Legislativo.

Leia Mais

Agronomia da Ufes está entre os "top 10" do Brasil; veja ranking dos outros cursos

Sólida lança condomínio de casas na Prainha, em Vila Velha, com píer flutuante

Como administrar o tempo do Enem e usar a lógica do TRI a seu favor

Muita munição, nenhuma bala de prata: como foi o debate entre Pazolini e Ricardo no 2º turno

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

Bolão feito no ES bate "na trave" e leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Os sinais vermelhos da economia em 2027 e o que Flávio e Lula propõem para eles

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Orçamento Governo do ES assembleia legislativa Assembleia Legislativa do ES ministério público TJES MPES TCES Defensoria Pública do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Charli XCX fará participação no filme 'What Happens at Night', dirigido por Martin Scorsese
Charli XCX está no elenco do filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence
Madonna compartilhou publicação do fotógrafo Rafael Pavarotti
Madonna demonstra apoio à candidatura de Lula nas redes sociais
Local onde vai ser feita obra de macrodrenagem na Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Na foto, trecho próximo da Avenida Luciano das Neves e sede do INSS
Vila Velha quer cobrir canais de Itaparica e Gaivotas e construir corredor de ônibus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.