Assembleia do ES fixa teto percentual para orçamento dos poderes Legislativo e Judiciário

A partir dessa mudança, o orçamento do Poder Judiciário deve corresponder a 6,131% da receita corrente líquida do Estado. Para o Ministério Público, o percentual estabelecido é de 2,456%, enquanto o da Assembleia Legislativa ficou em 1,281%. O Tribunal de Contas terá percentual de 1,017% e o da Defensoria Pública será de 0,75%.





Com o novo teto percentual, cada órgão deve organizar seus gastos e investimentos para o ano de 2027, respeitando o limite determinado pela LDO. Dentro do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) entregue pelo Estado no final de setembro, todos os cinco órgãos públicos poderão aumentar seus orçamentos para 2027, respeitando o teto estabelecido pelo percentual sobre a receita líquida.