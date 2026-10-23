Bolão feito no ES bate "na trave" e leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Quatro apostas feitas no Espírito Santo ficaram perto de ganhar o prêmio acumulado da Mega-Sena sorteado na noite de quinta-feira (22). Todas fizeram a quina, sendo que um bolão de Castelo, com 15 cotas e 9 números apostados, vai receber R$ R$92.554. As outras três apostas (Colatina, Vitória e São Mateus), fizeram cartões simples, com seis numeros, e vão receber, cada, R$ 23.138.





Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58.





O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h, já que no domingo (25) será o segundo turno das eleições. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.