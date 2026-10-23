Agronomia da Ufes está entre os "top 10" do Brasil; veja ranking dos outros cursos

O curso de Agronomia da Ufes obteve, nacionalmente, o melhor resultado da instituição e conquistou a décima posição no Ranking Universitário Folha (RUF). Outros 38 cursos de graduação da universidade também participaram da avaliação (veja lista abaixo).
No ranking de instituições de ensino públicas e privadas do país, a Ufes subiu uma posição no RUF em relação ao resultado de 2025, alcançando o 22º lugar. A nota geral da universidade foi de 84,79, em uma escala de zero a cem. Já entre as instituições de ensino do Espírito Santo, a Ufes lidera o ranking com 32 cursos em primeiro lugar.
O Ranking Universitário Folha (RUF) foi criado pelo jornal Folha de São Paulo em 2012 e realiza anualmente uma avaliação nacional das universidades ativas no país.
- Administração de empresas (42°)
- Agronomia (10°)
- Arquitetura e Urbanismo (45°)
- Artes Plásticas e Visuais (23°)
- Biologia (29°)
- Ciências Contábeis (66°)
- Ciências Sociais (55°)
- Computação (23°)
- Comunicação (46°)
- Design (46°)
- Direito (43°)
- Economia (53°)
- Educação Física (21°)
- Enfermagem (31°)
- Engenharia Ambiental (28°)
- Engenharia Civil (45°)
- Engenharia de produção (44°)
- Engenharia Elétrica (39°)
- Engenharia Mecânica (18°)
- Engenharia Química (45°)
- Farmácia (42°)
- Filosofia (36°)
- Física (33°)
- Fisioterapia (54°)
- Fonoaudiologia (26°)
- Geografia (32°)
- História (30°)
- Letras (35°)
- Matemática (56°)
- Medicina (70°)
- Medicina veterinária (41°)
- Nutrição (57°)
- Odontologia (63°)
- Pedagogia (49°)
- Propaganda e Marketing (72°)
- Psicologia (82°)
- Química (59°)
- Serviço Social (21°)
- Zootecnia (22°)