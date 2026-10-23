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Destaque nacional

Agronomia da Ufes está entre os "top 10" do Brasil; veja ranking dos outros cursos

Outros 38 cursos de graduação participaram da avaliação do RUF. A nota geral da universidade foi de 84,79, ficando em 22º lugar

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 10:23

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

23 out 2026 às 10:23
Ufes subiu uma posição no ranking de universidades brasileiras Edson Chagas

O curso de Agronomia da Ufes obteve, nacionalmente, o melhor resultado da instituição e conquistou a décima posição no Ranking Universitário Folha (RUF). Outros 38 cursos de graduação da universidade também participaram da avaliação (veja lista abaixo)


No ranking de instituições de ensino públicas e privadas do país, a Ufes subiu uma posição no RUF em relação ao resultado de 2025, alcançando o 22º lugar.  A nota geral da universidade foi de 84,79, em uma escala de zero a cem. Já entre as instituições de ensino do Espírito Santo, a Ufes lidera o ranking com 32 cursos em primeiro lugar.


O Ranking Universitário Folha (RUF) foi criado pelo jornal Folha de São Paulo em 2012 e realiza anualmente uma avaliação nacional das universidades ativas no país. 

Confira a posição dos cursos da Ufes no RUF 2026

  • Administração de empresas (42°)
  • Agronomia (10°)
  • Arquitetura e Urbanismo (45°)
  • Artes Plásticas e Visuais (23°)
  • Biologia (29°)
  • Ciências Contábeis (66°)
  • Ciências Sociais (55°)
  • Computação (23°)
  • Comunicação (46°)
  • Design (46°)
  • Direito (43°)
  • Economia (53°)
  • Educação Física (21°)
  • Enfermagem (31°)
  • Engenharia Ambiental (28°)
  • Engenharia Civil (45°)
  • Engenharia de produção (44°)
  • Engenharia Elétrica (39°)
  • Engenharia Mecânica (18°)
  • Engenharia Química (45°)
  • Farmácia (42°)
  • Filosofia (36°)
  • Física (33°)
  • Fisioterapia (54°)
  • Fonoaudiologia (26°)
  • Geografia (32°)
  • História (30°)
  • Letras (35°)
  • Matemática (56°)
  • Medicina (70°)
  • Medicina veterinária (41°)
  • Nutrição (57°)
  • Odontologia (63°)
  • Pedagogia (49°)
  • Propaganda e Marketing (72°)
  • Psicologia (82°)
  • Química (59°)
  • Serviço Social (21°)
  • Zootecnia (22°)

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