Agronomia da Ufes está entre os "top 10" do Brasil; veja ranking dos outros cursos

O curso de Agronomia da Ufes obteve, nacionalmente, o melhor resultado da instituição e conquistou a décima posição no Ranking Universitário Folha (RUF). Outros 38 cursos de graduação da universidade também participaram da avaliação (veja lista abaixo).





No ranking de instituições de ensino públicas e privadas do país, a Ufes subiu uma posição no RUF em relação ao resultado de 2025, alcançando o 22º lugar. A nota geral da universidade foi de 84,79, em uma escala de zero a cem. Já entre as instituições de ensino do Espírito Santo, a Ufes lidera o ranking com 32 cursos em primeiro lugar.





O Ranking Universitário Folha (RUF) foi criado pelo jornal Folha de São Paulo em 2012 e realiza anualmente uma avaliação nacional das universidades ativas no país.