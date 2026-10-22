Deputados aprovam “reserva específica” para pagamento de suas emendas

O orçamento do Espírito Santo em 2027, primeiro ano de mandato do governador a ser eleito no domingo (25), deverá conter uma “reserva específica” para garantir o pagamento de cerca de R$ 435 milhões em emendas individuais dos atuais deputados estaduais. Essa foi uma das novidades incluídas pela Assembleia Legislativa no projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem.



Se não houver essa “reserva específica”, ou dinheiro suficiente nela para o pagamento das emendas, os recursos poderão ser retirados da reserva de contingência – dinheiro separado pelo governo para fazer frente a emergências financeiras decorrentes de calamidades públicas, eventos climáticos extremos, desastres naturais, crises sanitárias etc.









Enviado pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) em abril, o projeto da LDO contém as bases para o orçamento estadual de 2027, que ainda precisa ser analisado em plenário.





O projeto foi aprovado na última quarta-feira (21), com algumas emendas ao texto original da LDO elaborada pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP). Algumas dessas emendas (ao projeto) tratam de outra espécie de emendas: as emendas impositivas que cada um dos 30 deputados poderá inserir no orçamento.





Já no orçamento de 2027, ainda em tramitação na Casa, cada um terá o direito de direcionar algo próximo a R$ 15 milhões em emendas parlamentares – totalizando, aproximadamente, R$ 435 milhões, o equivalente a 1,55% da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada pelo Estado em 2025.





A Emenda Aditiva nº 1/2026, apresentada pela Mesa Diretora – mas com a assinatura digital somente do presidente, Marcelo Santos (União) –, introduz dois parágrafos ao artigo 9º da LDO (o que trata da reserva de contingência do Estado). O primeiro parágrafo institui o seguinte:





“Para atendimento das emendas individuais de execução obrigatória de que tratam os §§ 8º a 16 do art. 151 da Constituição Estadual, o Projeto e a Lei Orçamentária de 2027 conterão reserva específica, em montante equivalente ao limite previsto no § 8º do referido artigo, a qual não será computada no percentual mínimo estabelecido no caput deste artigo”. O grifo é nosso.





E não para aí. O outro parágrafo introduzido por essa emenda aditiva diz que as emendas individuais poderão ser pagas em 2027 com recursos da reserva de contingência do Estado. Isso se o projeto orçamentário já enviado à Casa pelo governo não contiver essa “reserva específica” prevista no parágrafo anterior.





“Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2027, já encaminhado à Assembleia Legislativa, não contenha a reserva de que trata o § 2º deste artigo, ou a contenha em montante inferior, as emendas individuais poderão indicar como fonte a anulação de dotações da reserva de contingência, não se aplicando o percentual mínimo do caput na medida das anulações efetuadas para esse fim, sem prejuízo da indicação de outras fontes admitidas no art. 23, I, desta lei.” Novamente, grifo nosso.





Ora, o projeto de lei orçamentária de fato não contém a tal “reserva específica”, pois o governo enviou a peça à Assembleia no fim de setembro – antes da instituição das emendas impositivas, aprovada em plenário no último dia 13, e antes da própria previsão de uma “reserva específica” para esse fim, a qual acaba de ser criada por meio dessa emenda ao projeto da LDO.





Como o nome sugere, a reserva de contingência é uma parte do orçamento estadual que o Poder Executivo deixa guardada, separada, para uso em caso de alguma emergência ou imprevisto financeiro no decorrer do exercício.





Conforme o artigo 9º do projeto da LDO:





“O valor da reserva de contingência será de, no mínimo, 2% (dois por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, [...] para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, [...], bem como de situações de emergência e calamidades públicas”.





A conclusão inevitável: no limite, recursos estaduais que deveriam ser reservados para fazer frente a “calamidades públicas” poderão ser revertidos para o pagamento de emendas parlamentares em 2027.

A reserva de contingência prevista no projeto orçamentário para 2027 é de R$ 668,8 milhões, 1,89% de toda a receita estimada para o ano que vem.





Agora, o projeto da LDO aprovado pelos deputados segue para a análise do governador Ricardo Ferraço (MDB), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo (total ou parcialmente).