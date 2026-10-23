Como administrar o tempo do Enem e usar a lógica do TRI a seu favor

Devo fazer a redação antes ou depois das questões?

O professor Cupertino acredita que a ordem de resolução deve começar pela redação. "A redação não dá pra chutar. Considerando só a redação, já temos 20% da nota final, independentemente do curso desejado pelo candidato", justifica.





E a ordem de respostas do segundo dia de prova?

No dia de Ciências da Natureza e Matemática, os professores acreditam que compensa iniciar por matemática. O mesmo cuidado vale para as questões de cálculo, segundo Jeisdens: elas parecem mais "concretas", mas consomem desproporcionalmente mais energia mental. Por isso, vale identificá-las já na folheada inicial e deixá-las para o fim.





Tem como controlar o estresse na hora da prova?

Para os alunos que ficam ansiosos, a dica é prestar atenção ao próprio corpo. Fazer pequenas pausas com água e lanches leves. Também é permitido ir ao banheiro quando necessário, até mesmo para lavar o rosto ou respirar com mais calma.





Simulados ajudam de verdade?

Os professores confirmam que para além de treinar as diferentes maneiras dele de interpretar, os simulados ajudam na gestão de tempo, que não pode ser aprendida apenas no dia da prova.





Ao realizar os simulados, os alunos podem sentir como é ficar as cinco horas dentro da sala, organizar sua própria estratégia ao responder as perguntas e preparar sua mente para não ser pego de surpresa nos dias de prova.





Jeisdens resume a importância do treino: "O maior inimigo, na hora da prova, é o cansaço mental. E é esse cansaço, mais do que o físico, que os simulados ajudam a treinar, mudando só o ajuste do método a cada pessoa, já que cada um tem a sua forma de estudar", finaliza.