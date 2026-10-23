Adolescente morre após acidente de moto em Pinheiros

Um rapaz de 15 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após sofrer um acidente de motocicleta na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a família da vítima, Eduardo Teixeira de Souza havia saído de casa para levar o veículo para lavar. Uma adolescente que estava com ele ficou ferida.





Segundo informações da família, o acidente aconteceu na quinta-feira (22). Ao passar por uma curva, Eduardo teria perdido o controle da direção e batido em uma cerca. Com o impacto, o adolescente sofreu fraturas na clavícula, no ombro, em uma costela e na coluna, além de uma perfuração no pulmão. A menina não teve ferimentos graves.





Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Eduardo, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta sexta-feira (23).





De acordo com o pai, a família é natural de Minas Gerais e estava na cidade havia cerca de três meses, a trabalho.





A Polícia Científica informou que o corpo do adolescente foi recolhido durante a madrugada e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.