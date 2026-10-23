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Norte do ES

Adolescente morre após acidente de moto em Pinheiros

Eduardo Teixeira de Souza havia saído de casa para levar o veículo para lavar; uma garota que estava com ele acabou ferida

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:58

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 out 2026 às 11:58
Acidente aconteceu na quinta-feira (22), na localidade de São João do Sobrado
Eduardo Teixeira de Souza havia saído de casa para levar a moto para lavar, segundo familiares Crédito: Arquivo familiar e Douglas Abreu

Um rapaz de 15 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após sofrer um acidente de motocicleta na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a família da vítima, Eduardo Teixeira de Souza havia saído de casa para levar o veículo para lavar. Uma adolescente que estava com ele ficou ferida. 


Segundo informações da família, o acidente aconteceu na quinta-feira (22). Ao passar por uma curva, Eduardo teria perdido o controle da direção e batido em uma cerca. Com o impacto, o adolescente sofreu fraturas na clavícula, no ombro, em uma costela e na coluna, além de uma perfuração no pulmão. A menina não teve ferimentos graves.


Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. Eduardo, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada desta sexta-feira (23).


De acordo com o pai, a família é natural de Minas Gerais e estava na cidade havia cerca de três meses, a trabalho.


A Polícia Científica informou que o corpo do adolescente foi recolhido durante a madrugada e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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