Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 259 em João Neiva

Uma motociclista de 42 anos, identificada como Elayna Gregório Ribeiro dos Santos, morreu em um acidente com uma carreta na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22).





A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para esclarecer a dinâmica do acidente e saber se o motorista da carreta permaneceu no local e quais providências foram adotadas. Não houve retorno até a publicação.





O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de João Neiva.