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Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 259 em João Neiva

O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 12:46

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

23 out 2026 às 12:46
Acidente aconteceu na quinta-feira (22)
Elayna Gregório Ribeiro dos Santos, de 42 anos Arquivo pessoal

Uma motociclista de 42 anos, identificada como Elayna Gregório Ribeiro dos Santos, morreu em um acidente com uma carreta na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (22). 


A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para esclarecer a dinâmica do acidente e saber se o motorista da carreta permaneceu no local e quais providências foram adotadas. Não houve retorno até a publicação.


O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de João Neiva.

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