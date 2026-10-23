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Ryu Murakami, escritor de 'Azul Quase Transparente', morre aos 74 anos

Autor japonês venceu o Prêmio Akutagawa em sua estreia literária, em 1976, e também trabalhou como cineasta
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 13:26

Ryu construiu uma carreira marcada por romances sobre conflitos sociais e a sociedade japonesa
Ryu construiu uma carreira marcada por romances sobre conflitos sociais e a sociedade japonesa Jiji Press/AFP

O escritor e cineasta japonês Ryu Murakami morreu aos 74 anos, em 17 de outubro. A morte foi anunciada nesta sexta-feira, 23, pela editora Gentosha, responsável pela publicação de suas obras. Segundo o comunicado, ele morreu em casa, e o funeral foi realizado em uma cerimônia reservada à família. A causa da morte não foi divulgada.

"Expressamos nossas mais profundas condolências e compartilhamos esta notícia", informou a editora em comunicado.

A família também pediu que admiradores não enviem flores, presentes, telegramas ou ofertas em dinheiro, além de dispensar visitas para prestar condolências.

Nascido em 1952, em Sasebo, na província de Nagasaki, no Japão, Murakami estreou na literatura em 1976, quando ainda era estudante universitário. Seu primeiro livro, Azul Quase Transparente, recebeu o Prêmio Gunzo para Novos Escritores e o Prêmio Akutagawa, uma das principais premiações literárias do país. A obra vendeu mais de 3,5 milhões de exemplares.

A escrita do autor abordava temas como violência, sexo, guerra e a marginalização social.

Ao longo da carreira, ele também dirigiu adaptações cinematográficas de seus próprios livros e participou de programas de televisão voltados à economia e aos negócios.

Principais obras de Ryu Murakami

Entre os livros de destaque na carreira do escritor estão:

'Azul quase transparente' (1976)

Romance de estreia de Ryu Murakami, acompanha um grupo de jovens que vive entre o sexo, as drogas e a violência nas proximidades de uma base militar norte-americana no Japão. Vendido no Brasil pela DarkSide Books.

Editora DarkSide, 2023, 128 págs., R$ 63,66. Traduzido por: Ayumi Anraku

Coin Locker Babies (1980)

Narra a história de dois meninos abandonados ainda bebês em armários de estação, que crescem juntos e enfrentam experiências traumáticas enquanto buscam lidar com o passado. Vendido no Brasil pela Livraria da Travessa.

Editora Pushkin Press, 2023, 512 págs., R$ 101,90. Não possui tradução oficial para o português

'In the Miso Soup' (1997)

Retrata a rotina de Kenji, um jovem japonês que trabalha como guia de turistas estrangeiros pela vida noturna de Tóquio. Ao acompanhar um cliente norte-americano, ele se vê envolvido em uma sequência de acontecimentos violentos. Vendido no Brasil pela Companhia das Letras.

Editora Companhia das Letras, 2005, 216 págs., R$ 275. Traduzido por: Jefferson José Teixeira

Ryu Murakami e Haruki Murakami são parentes?

Apesar do sobrenome em comum, Ryu Murakami não tinha parentesco com Haruki Murakami, autor de livros como Norwegian Wood e Kafka à Beira-Mar. Os dois são escritores japoneses distintos, com trajetórias literárias próprias.

Ryu ficou conhecido por retratar aspectos da sociedade japonesa em narrativas que exploram conflitos sociais e comportamentos humanos.

Já Haruki construiu uma carreira internacional com romances que frequentemente combinam elementos cotidianos, surrealismo e questões existenciais.

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