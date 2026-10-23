Ryu Murakami, escritor de 'Azul Quase Transparente', morre aos 74 anos

O escritor e cineasta japonês Ryu Murakami morreu aos 74 anos, em 17 de outubro. A morte foi anunciada nesta sexta-feira, 23, pela editora Gentosha, responsável pela publicação de suas obras. Segundo o comunicado, ele morreu em casa, e o funeral foi realizado em uma cerimônia reservada à família. A causa da morte não foi divulgada.