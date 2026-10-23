Meghan Markle se diz profundamente abalada por acusações contra o pai

Meghan Markle, 45, afirmou estar profundamente abalada pelas acusações de que seu pai, Thomas Markle, 82, teria mantido imagens de abuso sexual infantil.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (23), a duquesa de Sussex também revelou que tomou conhecimento de denúncias contra ele em 2018, após uma carta com alegações preocupantes ser encaminhada à polícia britânica. As informações foram publicadas pelo jornal britânico The Guardian.

A manifestação ocorreu depois que Thomas Markle Jr., meio-irmão de Meghan, afirmou ter encontrado centenas ou milhares de imagens em celulares e computadores guardados em quatro caixas na antiga residência do pai, em Cebu, nas Filipinas.

Segundo o relato publicado pelo tabloide britânico The Sun, ele comunicou o caso às autoridades filipinas e também procurou o FBI, nos Estados Unidos.

Por meio de um porta-voz, Meghan declarou que seus pensamentos estão com as possíveis vítimas. Ela afirmou que, em 2018, uma carta foi enviada à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real, e que o documento posteriormente lhe foi apresentado. Segundo a duquesa, as autoridades teriam garantido que as denúncias estavam sendo investigadas.

Meghan também relacionou o episódio à decisão de manter o pai afastado de seus filhos, o príncipe Archie, 7, e a princesa Lilibet, 5. "Espero que agora seja possível entender que qualquer distanciamento do meu pai e minha decisão de não permitir que ele tenha contato com nossos filhos tiveram um único motivo: protegê-los", afirmou. Ela acrescentou esperar que a Justiça seja feita e que a segurança das crianças permaneça como prioridade.

Thomas Markle negou as acusações em entrevista ao Daily Mail. "Estou chocado, magoado e muito abalado com o fato de meu filho estar fazendo essas acusações contra mim", declarou. Ele também afirmou que os computadores mencionados não estavam sob sua posse desde janeiro de 2025, quando deixou o México e se mudou para as Filipinas. Atualmente, vive em um centro de reabilitação na Flórida, nos Estados Unidos.