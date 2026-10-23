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Filme

Charli XCX está no elenco do filme de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Cantora fará participação em ‘What Happens at Night’, drama psicológico gótico que acompanha um casal americano em busca de um bebê para adoção na Europa
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 12:12

Charli XCX fará participação no filme 'What Happens at Night', dirigido por Martin Scorsese
Charli XCX fará participação no filme 'What Happens at Night', dirigido por Martin Scorsese Lollapalooza/Divulgação

A cantora Charli XCX fará uma participação no próximo filme do diretor Martin Scorsese, 'What Happens at Night', que também terá Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence no elenco. A informação foi divulgada pela revista Variety, que ouviu fontes ligadas à produção.

Descrito como um drama psicológico gótico, o longa acompanha um casal americano que viaja para uma pequena cidade europeia com o objetivo de adotar um bebê. À medida que enfrenta dificuldades para conseguir a criança, o casal passa a questionar o quanto realmente conhece a si mesmo.

O filme é uma parceria entre a Apple e a StudioCanal, e ainda não teve a data de estreia divulgada.

O papel de Charli XCX ainda não foi revelado. A cantora se junta a outros nomes confirmados na produção, como Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris.

O cinema também influenciou o trabalho musical mais recente da cantora, Music, Fashion, Film. Na capa do álbum, John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese representam, respectivamente, a música, a moda e o cinema.

A cantora está na etapa final da turnê do disco pelos Estados Unidos.

What Happens at Night será o próximo longa-metragem de Martin Scorsese após Assassinos da Lua das Flores (2023), estrelado por Leonardo DiCaprio e indicado a dez categorias do Oscar, incluindo melhor filme.

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