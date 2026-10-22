Quem é João Chianca, surfista apontado como affair de Paolla Oliveira

O nome de João Chianca, conhecido no surfe como Chumbinho, passou a circular nas redes sociais por um motivo que vai além das ondas: o atleta de 26 anos foi apontado como possível novo affair de Paolla Oliveira, 44.



Os apontamentos ganharam força após a interação entre os dois nas redes e um comentário feito pela mãe do surfista, Michele Cabral de Azeredo, em uma publicação relacionada à atriz.





Paolla está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, de 45 anos. A especulação sobre uma possível aproximação com Chumbinho também chamou a atenção depois que os pais do atleta estiveram na quadra da Imperatriz Leopoldinense, no último sábado (17), quando a atriz foi coroada rainha de bateria da escola de samba.



Na ocasião, Michele deixou um comentário elogiando Paolla e sugerindo que teria apresentado o filho à artista. "Sempre linda, de qualquer jeito!! Eu que te mostrei para meu filhote", escreveu. A mensagem foi apagada pouco tempo depois, mas já havia repercutido entre internautas. Michele também apareceu no evento ao lado do marido, Gustavo Chumbão Chianca, pai do surfista e de Lucas Chumbo, conhecido por participar do Big Brother Brasil.



QUEM É JOÃO CHIANCA



Nascido em 30 de agosto de 2000, em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, João cresceu em uma família ligada ao surfe. O irmão mais velho, Lucas Chumbo, também construiu carreira no esporte, especialmente nas ondas gigantes, e ganhou projeção entre o público televisivo após participar do BBB.