Título de eleitor de Felca está cancelado desde o ano passado

O influenciador Felca, 28, não poderá votar no segundo turno das eleições presidenciais porque seu título de eleitor está cancelado desde o ano passado.

A informação foi postada no X (ex-Twitter) e confirmada por meio de uma consulta pública ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo o tribunal, o cancelamento ocorreu porque Felca não votou nas três últimas eleições. A consulta foi feita ao nome de Felipe Bressanim Pereira, nome completo do influenciador, seguida de sua data de nascimento, 25 de julho de 1998.

Na madrugada desta terça-feira (20), o influenciador contrariou expectativas de um posicionamento eleitoral e divulgou um vídeo em que faz um relato detalhado sobre o fato de sofrer de fobia social e alcoolismo.

Felca havia compartilhado na madrugada de domingo (18) uma mensagem enigmática indicando que faria um anúncio a partir da meia-noite de terça. O comunicado despertou curiosidade e gerou especulações sobre possíveis acusações ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a eleição com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O não comparecimento a três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa para as ausências ou pagar as multas, é uma das causas listadas pelo TSE para cancelar o título de eleitor.

-A pluralidade de inscrições, a perda de direitos políticos, a ausência à revisão do eleitorado e até a morte do eleitor também fazem parte da lista.