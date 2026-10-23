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Restauração

Casa histórica de Viana vai passar por restauração de R$ 408 mil

Obra em Viana Sede prevê recuperação da fachada, melhorias na acessibilidade e readequação dos espaços internos
Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 11:55

Ideia de como a Casa do Maquinista ficará após o restauro
Ideia de como a Casa do Maquinista ficará após o restauro Prefeitura de Viana
A Casa do Maquinista, em Viana Sede, vai passar por uma reforma para recuperar suas características e ganhar melhorias na estrutura. O restauro do imóvel histórico teve a ordem de serviço assinada pela Prefeitura de Viana nesta quinta-feira (22), com investimento de R$ 408,8 mil.

A obra prevê a recuperação da fachada, a instalação de uma nova cobertura e a colocação de um novo piso. O espaço também terá rampas de acesso, dois banheiros acessíveis e uma reorganização da área interna, que contará com dois salões.

Com área total de 80,84 m², o imóvel fica na região central de Viana e integra as iniciativas de valorização do patrimônio histórico do município. A proposta é revitalizar a região e estimular o turismo na cidade.

*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

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