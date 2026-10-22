Otto é atração confirmada no Movimento Cidade Edição Eclipse

O cantor Otto chega ao Espírito Santo para um show gratuito no Movimento Cidade - Edição Eclipse. A apresentação será no dia 7 de novembro (sábado), no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, celebrando os 25 anos de “Condom Black”, segundo álbum solo de Otto. Para participar, é necessário retirar os ingressos no site do Parque.
O disco mistura samba, manguebeat e experimentações eletrônicas, com faixas como “Dilata” e “Cuba”, que marcaram a identidade sonora do artista.
Além disso, o festival conta com outros shows gratuitos, artes visuais, manifestações culturais e oficinas formativas. Nesta edição, o evento será no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, onde acontecerão shows nos dias 6 e 7 de novembro. O espaço recebe artistas como Julia e as Choronas, Lado B e Tropical Nada.
Já no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, a programação musical reúne nomes como Céu, Silva, Ana Frango Elétrico com Arnaldo Antunes, além de outros artistas da música e da cena eletrônica. O local também recebe oficinas de formação profissional entre os dias 5 e 7 de novembro. Para participar, é necessário a doação de 1kg de alimento não perecível.
No dia 6 de novembro, o Parque Cultural Casa do Governador recebe a oficina “Criatividade em Movimento: imersão em empreendedorismo e economia criativa”. À noite, no Centro Cultural Carmélia, Céu apresenta a turnê “Céu 20 anos”, que celebra seu álbum de estreia, com sucessos como “Malemolência”, “Concrete Jungle” e “Lenda”. O line-up também conta com Meninos de Vó, DJ Wanisy e DJ Clementaum.
Já no dia 7, o Parque Cultural Casa do Governador recebe Julia e as Choronas, Lado B e Tropical Nada. No Centro Cultural Carmélia, o capixaba Silva apresenta o show “Silva Canta/ Canta Silva”, revisitando seu repertório, resgatando músicas que não tocava desde 2014 e voltando a tocar violino no palco.
A programação também inclui Ana Frango Elétrico, que divide o palco com Arnaldo Antunes, além de Chediak, DJ Cuxa, Mirror the Sun, Primavera Eu Te Amo convida Ubuntu e Vera Fischer Era Clubber.
Além dos shows, o festival promove a oficina “Roadie: operações e direção de palco em festivais”, no Centro Cultural Carmélia, entre os dias 5 e 7 de novembro.
Festival Movimento Cidade – Edição Eclipse
Data: 6 e 7 de novembro de 2026
Centro Cultural Carmélia
Endereço: R. Eng. Manoel dos Passos Barros, 160 - Mário Cypreste, Vitória -
Entrada: entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.
Classificação etária 18 anos
Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha
Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha - ES, 29101-040
Entrada: retirada de ingressos através do site Parque Cultural Casa do Governador
Classificação etária livre
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