Otto é atração confirmada no Movimento Cidade Edição Eclipse

O cantor Otto chega ao Espírito Santo para um show gratuito no Movimento Cidade - Edição Eclipse. A apresentação será no dia 7 de novembro (sábado), no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, celebrando os 25 anos de “Condom Black”, segundo álbum solo de Otto. Para participar, é necessário retirar os ingressos no site do Parque.





O disco mistura samba, manguebeat e experimentações eletrônicas, com faixas como “Dilata” e “Cuba”, que marcaram a identidade sonora do artista.





Além disso, o festival conta com outros shows gratuitos, artes visuais, manifestações culturais e oficinas formativas. Nesta edição, o evento será no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, onde acontecerão shows nos dias 6 e 7 de novembro. O espaço recebe artistas como Julia e as Choronas, Lado B e Tropical Nada.





Já no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, a programação musical reúne nomes como Céu, Silva, Ana Frango Elétrico com Arnaldo Antunes, além de outros artistas da música e da cena eletrônica. O local também recebe oficinas de formação profissional entre os dias 5 e 7 de novembro. Para participar, é necessário a doação de 1kg de alimento não perecível.