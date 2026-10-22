Fernanda Takai, do Pato Fu, e Manno Góes debatem como transformar composições em renda no ES

Como transformar uma música em fonte de renda para quem a compõe? Essa é uma das questões que estarão em debate no Formemus 2026, encontro dedicado à música e aos negócios do setor que acontece de 28 a 30 de outubro, no Parque Botânico Vale, em Vitória. Entre os destaques da programação está um painel com Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, e Manno Góes, compositor de sucessos como “Milla” e “Praieiro”.



O encontro será realizado na quinta-feira (29), às 17h40, e também contará com a participação do compositor Michael Sullivan, autor de músicas conhecidas nas vozes de artistas como Fagner, Alcione, Gal Costa, Tim Maia e Roberto Carlos, e de Geraldo Vianna, da União Brasileira de Compositores (UBC). A entrada no evento é gratuita.



Com mediação de Manno Góes, o painel “Da Obra à Antologia: O caminho da composição, direitos autorais e geração de renda” pretende discutir como compositores podem transformar suas criações em reconhecimento e retorno financeiro.



Fernanda Takai, que também desenvolve carreira solo, ajudou a consolidar a trajetória do Pato Fu com músicas como “Canção pra Você Viver Mais”, “Antes que Seja Tarde” e “Perdendo Dentes”. Já Manno Góes, além da carreira como cantor e compositor, atua na defesa dos direitos autorais.



O painel também terá a experiência de Michael Sullivan, responsável por sucessos como “Um Dia de Domingo”, gravado por Gal Costa e Tim Maia, “Deslizes”, conhecido na voz de Fagner, e “Talismã”, interpretado por Leandro e Leonardo. Atualmente, ele idealiza o projeto Composição Plural, que promove oficinas gratuitas em parceria com a UBC para formar novos compositores.