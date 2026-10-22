Fernanda Takai, do Pato Fu, e Manno Góes debatem como transformar composições em renda no ES

Como transformar uma música em fonte de renda para quem a compõe? Essa é uma das questões que estarão em debate no Formemus 2026, encontro dedicado à música e aos negócios do setor que acontece de 28 a 30 de outubro, no Parque Botânico Vale, em Vitória. Entre os destaques da programação está um painel com Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, e Manno Góes, compositor de sucessos como “Milla” e “Praieiro”.
O encontro será realizado na quinta-feira (29), às 17h40, e também contará com a participação do compositor Michael Sullivan, autor de músicas conhecidas nas vozes de artistas como Fagner, Alcione, Gal Costa, Tim Maia e Roberto Carlos, e de Geraldo Vianna, da União Brasileira de Compositores (UBC). A entrada no evento é gratuita.
Com mediação de Manno Góes, o painel “Da Obra à Antologia: O caminho da composição, direitos autorais e geração de renda” pretende discutir como compositores podem transformar suas criações em reconhecimento e retorno financeiro.
Fernanda Takai, que também desenvolve carreira solo, ajudou a consolidar a trajetória do Pato Fu com músicas como “Canção pra Você Viver Mais”, “Antes que Seja Tarde” e “Perdendo Dentes”. Já Manno Góes, além da carreira como cantor e compositor, atua na defesa dos direitos autorais.
O painel também terá a experiência de Michael Sullivan, responsável por sucessos como “Um Dia de Domingo”, gravado por Gal Costa e Tim Maia, “Deslizes”, conhecido na voz de Fagner, e “Talismã”, interpretado por Leandro e Leonardo. Atualmente, ele idealiza o projeto Composição Plural, que promove oficinas gratuitas em parceria com a UBC para formar novos compositores.
Em sua oitava edição, o Formemus reúne artistas, produtores, representantes de gravadoras, editoras, distribuidoras, festivais e casas de shows para discutir os desafios e as oportunidades da indústria musical. Ao longo de três dias, a programação prevê 15 painéis, 12 showcases, oficinas, workshops, mentorias, mostra de videoclipes e rodadas de negócios.
Entre os assuntos abordados estão estratégias para lançamentos em plataformas digitais, engajamento de fãs, construção de identidade artística, gestão de carreira, circulação nacional de artistas e políticas públicas de incentivo à cultura.
A inteligência artificial também terá espaço na programação. Na sexta-feira (30), às 13h, a UBC promove o painel “IA e o Futuro da Música”, com Bruna Campos, Cesar Lemos, Felipe Vassão e Manno Góes. A discussão integra a agenda de debates sobre as transformações tecnológicas no setor.
Outro destaque são as Rodadas de Negócios, que, segundo a organização, já somavam 1.199 reuniões previamente agendadas. A proposta é aproximar projetos musicais de profissionais e empresas que possam contribuir para sua circulação e desenvolvimento.
A programação também inclui apresentações musicais. Na quarta-feira (28), às 19h30, Fernanda Takai fará um pocket show no anfiteatro do Parque Botânico Vale.
Formemus 2026 – 8ª edição
Quando: de 28 a 30 de outubro
Onde: Parque Botânico Vale, em Vitória
Entrada: gratuita
Programação completa: formemus.com.br