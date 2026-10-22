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Fernanda Takai, do Pato Fu, e Manno Góes debatem como transformar composições em renda no ES

Evento gratuito acontece de 28 a 30 de outubro, no Parque Botânico Vale, e terá debates sobre direitos autorais, geração de renda, inteligência artificial e os caminhos do mercado musical
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 14:13

Fernanda Takai
Fernanda Takai Fabiana Figueiredo/Divulgação

Como transformar uma música em fonte de renda para quem a compõe? Essa é uma das questões que estarão em debate no Formemus 2026, encontro dedicado à música e aos negócios do setor que acontece de 28 a 30 de outubro, no Parque Botânico Vale, em Vitória. Entre os destaques da programação está um painel com Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, e Manno Góes, compositor de sucessos como “Milla” e “Praieiro”.

O encontro será realizado na quinta-feira (29), às 17h40, e também contará com a participação do compositor Michael Sullivan, autor de músicas conhecidas nas vozes de artistas como Fagner, Alcione, Gal Costa, Tim Maia e Roberto Carlos, e de Geraldo Vianna, da União Brasileira de Compositores (UBC). A entrada no evento é gratuita.

Com mediação de Manno Góes, o painel “Da Obra à Antologia: O caminho da composição, direitos autorais e geração de renda” pretende discutir como compositores podem transformar suas criações em reconhecimento e retorno financeiro.

Fernanda Takai, que também desenvolve carreira solo, ajudou a consolidar a trajetória do Pato Fu com músicas como “Canção pra Você Viver Mais”, “Antes que Seja Tarde” e “Perdendo Dentes”. Já Manno Góes, além da carreira como cantor e compositor, atua na defesa dos direitos autorais.

O painel também terá a experiência de Michael Sullivan, responsável por sucessos como “Um Dia de Domingo”, gravado por Gal Costa e Tim Maia, “Deslizes”, conhecido na voz de Fagner, e “Talismã”, interpretado por Leandro e Leonardo. Atualmente, ele idealiza o projeto Composição Plural, que promove oficinas gratuitas em parceria com a UBC para formar novos compositores.

Formemus terá debates sobre inteligência artificial e mercado musical

Em sua oitava edição, o Formemus reúne artistas, produtores, representantes de gravadoras, editoras, distribuidoras, festivais e casas de shows para discutir os desafios e as oportunidades da indústria musical. Ao longo de três dias, a programação prevê 15 painéis, 12 showcases, oficinas, workshops, mentorias, mostra de videoclipes e rodadas de negócios.

Entre os assuntos abordados estão estratégias para lançamentos em plataformas digitais, engajamento de fãs, construção de identidade artística, gestão de carreira, circulação nacional de artistas e políticas públicas de incentivo à cultura.

A inteligência artificial também terá espaço na programação. Na sexta-feira (30), às 13h, a UBC promove o painel “IA e o Futuro da Música”, com Bruna Campos, Cesar Lemos, Felipe Vassão e Manno Góes. A discussão integra a agenda de debates sobre as transformações tecnológicas no setor.

Outro destaque são as Rodadas de Negócios, que, segundo a organização, já somavam 1.199 reuniões previamente agendadas. A proposta é aproximar projetos musicais de profissionais e empresas que possam contribuir para sua circulação e desenvolvimento.

A programação também inclui apresentações musicais. Na quarta-feira (28), às 19h30, Fernanda Takai fará um pocket show no anfiteatro do Parque Botânico Vale.

Serviço

Formemus 2026 – 8ª edição

  • Quando: de 28 a 30 de outubro

  • Onde: Parque Botânico Vale, em Vitória

  • Entrada: gratuita

  • Programação completa: formemus.com.br

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