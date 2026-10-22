Com Yuri Marçal, Junior Chicó, coral e circo contemporâneo, Sônia Cabral divulga programação de espetáculos

Yuri Marçal Apresenta - Macumbeiro

Data: 28/10 (quarta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 80 (Inteiro) 40 (meia) e R$50 (duplo) - Vendas no www.comediaingressos.com.br

Classificação: 16 anos

Sinopse: Em seu quinto solo de stand-up comedy, “Macumbeiro”, Yuri Marçal celebra 10 anos de carreira com histórias divertidas e provocadoras sobre sua criação nas religiões de matriz africana. Filho de mãe de santo, o humorista compartilha experiências pessoais, situações inusitadas dos terreiros e vivências da espiritualidade, em uma homenagem bem-humorada às suas origens e à sua família.

Lançamento dos clipes da Banda Jahruda

Data: 30/10 (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos.

Classificação: Livre.





Sinopse: A Banda Jahruda abre as portas da Casa da Música Sônia Cabral, para receber os amantes do reggae em uma experiência intimista, onde a música aproxima, conecta e cria laços, um encontro de boas vibrações, com quatro faixas autorais que traduzem a essência da banda e convidam todo mundo a sentir o reggae.





RAÍZES - Saberes que atravessam o tempo

Data: 31/10 (sábado)

Realização: MaLa Circo

Horário: Sessão 1: 15h30 e Sessão 2: 18h30

Entrada: R$65

Ingressos: a venda pelo Sympla

Classificação: Livre

Sinopse: RAÍZES é um espetáculo de circo contemporâneo que investiga a ancestralidade como eixo fundamental da formação humana e da transmissão de saberes. RAÍZES reforça a ideia de que o conhecimento é construído coletivamente, atravessa o tempo e sustenta aquilo que somos.





Recitais de encerramento da Escola de Música Gabriel Camargo

Data: 01/11 (domingo)

Horários:

9h - Classe Prof. Alyne Louback

11h - Classe Prof. Vera, Yasmin e Eduardo

13h30 - Classe prof. Tiago Vazzoler

15h30 - Classe prof. Angela Volpato, Cláudio, Renan e Marcus

17h30- Classe prof. Janne Gonçalves

19h30- Classe prof. Janne Gonçalves

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

Sinopse: A Escola Gabriel Camargo finaliza mais um semestre com apresentações de alunos, completando assim a didática do ensino musical. Neste recital de piano diversos estilos musicais são apresentados por jovens artistas capixabas.





Meu Melhor Amigo Gay, com Junior Chicó

Data: 01/11 (domingo)

Sala Milson Henriques

Horário: 19h

Entrada: R$ 80 e R$ 40

Ingressos: a venda no www.comediaingressos.com.br

Classificação: 16 anos.

Sinopse: No solo de stand-up Meu Melhor Amigo Gay, Júnior Chicó transforma vivências pessoais, histórias de amizade e situações cotidianas em humor, explorando as relações humanas, os mal-entendidos e as contradições do dia a dia.

SONORIDADES - Voz para Teatro Musical

Data: 03/11 (terça-feira)

Horário: 19h30

Ingressos: Gratuitos

Classificação: Livre

Sinopse: O espetáculo Sonoridades, da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, reúne estudantes de instrumentos e canto em apresentações que celebram a aprendizagem, a dedicação e a experiência de fazer música coletivamente.

O Teatro do Breu — Outro Jeito de Ver

Data: 4/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: R$40 - Vendas na Bilheteria do Teatro

Classificação: 18 anos

Sinopse: O Teatro do Breu – Outro Jeito de Ver convida o público a vivenciar o teatro no escuro absoluto, explorando sons, cheiros, texturas e sensações. A experiência transforma a percepção da cena e estimula a imaginação, a memória e novas formas de sentir e interagir coletivamente.





15 Anos do ALGAZARRA CORAL – Concerto de Bolso

Data: 05/11(quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos. É necessário adquirir o ingresso no formulário online do evento.

Classificação: Livre

Sinopse: O grupo infantojuvenil apresenta um show em formato pocket no Teatro Sônia Cabral, dando início às comemorações de seus 15 anos. Sob a regência de Alice Nascimento, criadora do Algazarra Coral, a apresentação contará com participações especiais de antigos integrantes.

Homenagem às Mulheres do Forró - Duo Transluz.

Data: 05/11 (quinta-feira)

Sala Milson Henriques

Horário: 20h

Entrada: R$ 30 e R$15

Ingressos: a venda pelo Sympla

Classificação: Livre

Sinopse: O Duo Transluz, formado por Camila Moreto (voz) e Benjamin Villa Real (guitarra e violão), apresenta um show que homenageia intérpretes femininas do forró e valoriza o gênero, incentivando a interação entre música e dança para públicos de todas as idades.



