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Agenda Cultural

Com Yuri Marçal, Junior Chicó, coral e circo contemporâneo, Sônia Cabral divulga programação de espetáculos

Agenda acontece entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro; veja detalhes sobre os eventos e como adqurir ingressos
Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:27

ALGAZARRA CANTA BOSSA NOVA NO SESC GLORIA
ALGAZARRA CANTA BOSSA NOVA NO SESC GLORIA Divulgação

A Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, terá uma agenda recheada de atrações, entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro. A programação contempla apresentações de stand-up comedy, circo contemporâneo, lançamento de videoclipe, teatro, música e muito mais.


Entre os destaques da programação, está o show do humorista Yuri Marçal. O comediante traz para o Espírito Santo o espetáculo "Macumbeiro", que marca seus 10 anos de carreira. No palco, Marçal fala sobre suas raízes no candomblé. 


Em entrevista ao Folha de São Paulo, Yuri contou que termo "macumbeiro" costuma ser utilizado com uma conotação negativa. "A gente é macumbeiro, a gente não tem problema nenhum em ser macumbeiro, por mais que tratem isso como uma forma negativa e que cada religião tenha um nome correto. Por exemplo, se você é da umbanda é umbandista e se for do Batuque, também há outro nome. Mas o termo macumbeiro junta todo esse povo", disse ao portal.


O humorista se apresenta em terras capixabas no dia 28 de outubro, quarta-feira, às 21h. Os ingressos custam entre R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), e estão disponíveis através do site Comedia Ingressos.

O humorista Yuri Marçal traz o espetáculo "Macumbeiro" ao ES
O humorista Yuri Marçal traz o espetáculo "Macumbeiro" ao ES Reprodução/Instagram/@oyurimarcal

Trazendo ancestralidade como eixo fundamental, o espetáculo de circo contemporâneo Raízes - Saberes que Atravesam o Tempo reforça a ideia de que o conhecimento é construído coletivamente e ultrapassa as eras.  


A apresentação traz para os espectadores questionamentos acima de autoconhecimento e de onde viemos, explorando o que aprendemos de nossos ancestrais e referências. Em cena, esses saberes ancestrais ganham corpo por meio da linguagem circense, transformando memórias afetivas em movimento, risco, equilíbrio e voo. 


O espetáculo acontecerá no dia 31 de outubro, sábado, em dois horários: às 15h30 e às 18h30. Os ingressos já estão à venda no valor único de R$ 65, através do Sympla.


Já no dia 01 de novembro, domingo, o Sônia Cabral receberá dois eventos ao longo do dia. No palco, acontece o Recital da Escola Gabriel Camargo, que irá finalizar seu semestre com apresentações dos alunos. O recital irá trazer diversos estilos musicais, que serão apresentados em pianos por jovens artistas capixabas. A entrada é gratuita.

Além do palco, a programação segue na sala Milson Henriques. O comediante Junior Chicó apresentará o show "Meu Melhor Amigo Gay", transformando suas vivências pessoais e amizades em comédia. 

O último dia de apresentações, dia 5 de novembro, quinta-feira, vai fechar com dois shows, ambos as 20h. O concerto de bolso "15 anos do Algazarra Coral" acontece no palco principal. Sob a regência de Alice Nascimento, criadora do Algazarra Coral, a apresentação contará com participações especiais de antigos integrantes do grupo. 


Na Sala Milson Henriques, no mesmo dia e mesmo horário, terá a "Homenagem às Mulheres do Forró". O Duo Transluz, formado por Camila Moreto como voz e Benjamin Villa Real na guitarra e violão, apresenta um show que homenageia interpretes femininas do forró. Os ingresos são vendidos no site https://www.sympla.com.br, por R$30 e R$15. 

Duo Transluz - Camila Moreto e Benjamin Villa
Duo Transluz - Camila Moreto e Benjamin Villa Divulgação
Confira a programação completa

Yuri Marçal Apresenta - Macumbeiro

Data: 28/10 (quarta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 80 (Inteiro) 40 (meia) e R$50 (duplo) - Vendas no www.comediaingressos.com.br

Classificação: 16 anos

 

Sinopse: Em seu quinto solo de stand-up comedy, “Macumbeiro”, Yuri Marçal celebra 10 anos de carreira com histórias divertidas e provocadoras sobre sua criação nas religiões de matriz africana. Filho de mãe de santo, o humorista compartilha experiências pessoais, situações inusitadas dos terreiros e vivências da espiritualidade, em uma homenagem bem-humorada às suas origens e à sua família.

 

Lançamento dos clipes da Banda Jahruda 

Data: 30/10 (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos.

Classificação: Livre.


Sinopse: A Banda Jahruda abre as portas da Casa da Música Sônia Cabral, para receber os amantes do reggae em uma experiência intimista, onde a música aproxima, conecta e cria laços, um encontro de boas vibrações, com quatro faixas autorais que traduzem a essência da banda e convidam todo mundo a sentir o reggae.


RAÍZES - Saberes que atravessam o tempo

Data: 31/10 (sábado)

Realização: MaLa Circo

Horário: Sessão 1: 15h30 e Sessão 2: 18h30

Entrada: R$65 

Ingressos: a venda pelo Sympla

Classificação: Livre

 

Sinopse: RAÍZES é um espetáculo de circo contemporâneo que investiga a ancestralidade como eixo fundamental da formação humana e da transmissão de saberes. RAÍZES reforça a ideia de que o conhecimento é construído coletivamente, atravessa o tempo e sustenta aquilo que somos.


Recitais de encerramento da Escola de Música Gabriel Camargo 

Data: 01/11 (domingo)

Horários: 

9h - Classe Prof. Alyne Louback

11h - Classe Prof. Vera, Yasmin e Eduardo

13h30 - Classe prof. Tiago Vazzoler

15h30 - Classe prof. Angela Volpato, Cláudio, Renan e Marcus

17h30- Classe prof. Janne Gonçalves

19h30- Classe prof. Janne Gonçalves

Ingressos: Gratuito 

Classificação: Livre

 

Sinopse: A Escola Gabriel Camargo finaliza mais um semestre com apresentações de alunos, completando assim a didática do ensino musical. Neste recital de piano diversos estilos musicais são apresentados por jovens artistas capixabas.


Meu Melhor Amigo Gay, com Junior Chicó

Data: 01/11 (domingo)

Sala Milson Henriques

Horário: 19h

Entrada: R$ 80 e R$ 40 

Ingressos: a venda no www.comediaingressos.com.br

Classificação: 16 anos.

 

Sinopse: No solo de stand-up Meu Melhor Amigo Gay, Júnior Chicó transforma vivências pessoais, histórias de amizade e situações cotidianas em humor, explorando as relações humanas, os mal-entendidos e as contradições do dia a dia.

 

SONORIDADES - Voz para Teatro Musical

Data: 03/11 (terça-feira)

Horário: 19h30

Ingressos: Gratuitos

Classificação: Livre

 

Sinopse: O espetáculo Sonoridades, da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, reúne estudantes de instrumentos e canto em apresentações que celebram a aprendizagem, a dedicação e a experiência de fazer música coletivamente.

 

O Teatro do Breu — Outro Jeito de Ver

Data: 4/11 (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: R$40 - Vendas na Bilheteria do Teatro

Classificação: 18 anos

 

Sinopse: O Teatro do Breu – Outro Jeito de Ver convida o público a vivenciar o teatro no escuro absoluto, explorando sons, cheiros, texturas e sensações. A experiência transforma a percepção da cena e estimula a imaginação, a memória e novas formas de sentir e interagir coletivamente.


15 Anos do ALGAZARRA CORAL – Concerto de Bolso

Data: 05/11(quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: Gratuitos. É necessário adquirir o ingresso no formulário online do evento.  

Classificação: Livre

 

Sinopse: O grupo infantojuvenil apresenta um show em formato pocket no Teatro Sônia Cabral, dando início às comemorações de seus 15 anos. Sob a regência de Alice Nascimento, criadora do Algazarra Coral, a apresentação contará com participações especiais de antigos integrantes.

 

Homenagem às Mulheres do Forró - Duo Transluz.

Data: 05/11 (quinta-feira)

Sala Milson Henriques

Horário: 20h

Entrada: R$ 30 e R$15 

Ingressos: a venda pelo Sympla

Classificação: Livre

 

Sinopse: O Duo Transluz, formado por Camila Moreto (voz) e Benjamin Villa Real (guitarra e violão), apresenta um show que homenageia intérpretes femininas do forró e valoriza o gênero, incentivando a interação entre música e dança para públicos de todas as idades.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury 

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