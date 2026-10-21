Espetáculo gratuito em homenagem a Dorival Caymmi chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

Com obras do compositor Dorival Caymmi, o espetáculo “As Águas e os Encantos da Bahia” chega a Vitória. No repertório, terá os trabalhos “Pescaria”, “Você Já Foi à Bahia”, “Maracangalha” e entre outras. O evento será gratuito e acontece no Theatro Carlos Gomes, nesta quinta-feira (22), a partir das 20h30.





A Fames Jazz Band será responsável pela apresentação, comandada pelo professor Maurício Figueiredo, que assina a direção musical e os arranjos, prometendo transportar o público para as areias e os mares da Bahia. O repertório reúne clássicos do compositor que contribuíram para moldar a identidade cultural brasileira.





“Através de arranjos ora tradicionais, ora apresentando uma releitura mais moderna, o espetáculo passeia pelas três grandes vertentes da obra do compositor: as canções praieiras, os sambas baianos e os refinados sambas-canção”, destaca Maurício.





Carregando 35 anos de atividades, a Fames Jazz Band, vem se apresentando junto a convidados locais, nacionais e internacionais. O grupo acumula participações em concertos didáticos, eventos culturais e festivais de jazz, blues e bossa.