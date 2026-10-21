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Teatro

Espetáculo gratuito em homenagem a Dorival Caymmi chega ao Theatro Carlos Gomes, em Vitória

Fames Jazz Band apresenta clássicos do compositor baiano com entrada gratuita
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:04

Grupo Fames Jazz Band
Grupo Fames Jazz Band Fames Jazz Band

Com obras do compositor Dorival Caymmi, o espetáculo “As Águas e os Encantos da Bahia” chega a Vitória. No repertório, terá os trabalhos “Pescaria”, “Você Já Foi à Bahia”, “Maracangalha” e entre outras. O evento será gratuito e acontece no Theatro Carlos Gomes, nesta quinta-feira (22), a partir das 20h30.


A Fames Jazz Band será responsável pela apresentação, comandada pelo professor Maurício Figueiredo, que assina a direção musical e os arranjos, prometendo transportar o público para as areias e os mares da Bahia. O repertório reúne clássicos do compositor que contribuíram para moldar a identidade cultural brasileira. 


“Através de arranjos ora tradicionais, ora apresentando uma releitura mais moderna, o espetáculo passeia pelas três grandes vertentes da obra do compositor: as canções praieiras, os sambas baianos e os refinados sambas-canção”, destaca Maurício.


Carregando 35 anos de atividades, a Fames Jazz Band, vem se apresentando junto a convidados locais, nacionais e internacionais. O grupo acumula participações em concertos didáticos, eventos culturais e festivais de jazz, blues e bossa. 

Serviço

Espetáculo: “As Águas e os Encantos da Bahia”

Com: Fames Jazz Band

Regência: Maurício Figueiredo

Data: 22 de outubro (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Theatro Carlos Gomes - Rua Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória

Entrada Franca

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