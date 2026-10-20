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Cultura

Sarau gratuito reúne poesia, música e teatro com mais de 30 artistas capixabas em Vitória

Encontro marca os 17 anos da Editora Cousa e reúne escritores, músicos, atores e outras expressões artísticas nesta sexta-feira (23) no Centro da Capital
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 11:43

Sarau gratuito reúne poesia, música e teatro com mais de 30 artistas capixabas em Vitória
Sarau gratuito reúne poesia, música e teatro com mais de 30 artistas capixabas em Vitória Divulgação Cousa

Um poema, uma canção, uma história ou qualquer outra forma de expressão artistica. Nesta sexta-feira (23), a Casa Cousa, no Centro de Vitória, abre espaço para diferentes vozes e linguagens artísticas no sarau Cada lugar na sua Cousa. O encontro começa às 19h, reúne cerca diversos artistas capixabas e celebra os 17 anos da Editora Cousa. A entrada é gratuita.


A proposta é que cada participante encontre sua própria maneira de ocupar o palco. Sem um formato único de apresentação, o sarau vai reunir literatura, música, teatro, artes visuais e audiovisual em uma noite dedicada à produção cultural do Espírito Santo.

Contaremos com cerca de 30 artistas do Espírito Santo, que ficarão livres para se expressar por meio de um poema, uma canção, ou de outra forma

Saulo Ribeirocoordenador da editora

Para ele, a reunião representa uma pequena parte das pessoas que cruzaram o caminho da Cousa ao longo de quase duas décadas, seja por meio de livros publicados, eventos ou apoio às iniciativas culturais. Saulo destaca que essa trajetória foi construída coletivamente, com a participação de artistas de diferentes gerações e áreas.


O sarau também será uma oportunidade de lembrar quem ajudou a abrir caminhos para a literatura e a cultura capixabas. Entre as referências citadas por Saulo estão os escritores Sérgio Blank e Emmanuel 7Linhas, que já morreram, mas seguem como inspiração para o trabalho da editora.

Em 2021, a Caravana Combiousa passou por seis municípios capixabas
Em 2021, a Caravana Combiousa passou por seis municípios capixabas Acervo pessoal
Encontro de diferentes linguagens

Entre os escritores confirmados estão Matusalém Dias de Moura, Fabio Daflon, Fabíola Mazzini, Suely Bispo, Stel Miranda, Márcio Miranda Moraes, Caê Guimarães, João Moraes, Lívia Corbellari, Bernadete Lyra, Junia Zaidan, Waldo Motta, Aline Dias, Jhon Conceito, Gaspar Paz e Tony Zax.


A programação também conta com os atores Luiza Vitorio, Wilson Coêlho e Alvarito Mendes Filho; a multiartista Adrielly; a cineasta Luiza Lubiana; e os músicos Jonias Feli, Fraga Ferri, Sandrera e Fabrício Noronha, ex-secretário estadual de Cultura do Espírito Santo.


A diversidade de participantes também aparece nas trajetórias de quem transita por mais de uma linguagem. Suely Bispo, por exemplo, atua como escritora e atriz, enquanto Tony Zax também trabalha com artes visuais.

De livros a encontros culturais

Ao longo de 17 anos, a Editora Cousa publicou mais de 300 obras, com foco principalmente na literatura produzida no Espírito Santo. O catálogo reúne autores estreantes e nomes já conhecidos, além de traduções de escritores estrangeiros.


Entre os reconhecimentos recebidos está o Prêmio Jabuti de 2021, na categoria Crônicas, com Histórias ao redor, de Flávio Carneiro. A editora também chegou à final da premiação em 2023, com Guia anônima, de Junia Zaidan, e em 2024, com Dança no alto da chama, de Mariana Ianelli.


A atuação da Cousa inclui ainda projetos de circulação literária. Em 2021, a Caravana Combiousa passou por seis municípios capixabas, com doações de livros e entrevistas com escritores. A editora também realiza atividades itinerantes em escolas e outras instituições, além de promover ações de difusão audiovisual por meio do Cineclube Itinerante Combiousa.

Serviço

Sarau Cada lugar na sua Cousa

Quando: sexta-feira, 23 de outubro, às 19h

Onde: Casa Cousa, Centro de Vitória

Entrada: gratuita e aberta ao público

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