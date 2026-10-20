Sarau gratuito reúne poesia, música e teatro com mais de 30 artistas capixabas em Vitória

Um poema, uma canção, uma história ou qualquer outra forma de expressão artistica. Nesta sexta-feira (23), a Casa Cousa, no Centro de Vitória, abre espaço para diferentes vozes e linguagens artísticas no sarau Cada lugar na sua Cousa. O encontro começa às 19h, reúne cerca diversos artistas capixabas e celebra os 17 anos da Editora Cousa. A entrada é gratuita.





A proposta é que cada participante encontre sua própria maneira de ocupar o palco. Sem um formato único de apresentação, o sarau vai reunir literatura, música, teatro, artes visuais e audiovisual em uma noite dedicada à produção cultural do Espírito Santo.