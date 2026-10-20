Riot Games antecipa lançamento de música após vazamento nas redes sociais

A Riot Games, conhecida por unir o universo dos games à música em projetos com artistas e grupos virtuais, tem apostado nos personagens de League of Legends. A mais nova aposta é “Firestarter”, novo single do grupo virtual K/DA, que teve o lançamento antecipado após vazamentos. Prevista inicialmente para esta terça-feira (20), a música e seu clipe chegaram às plataformas na noite de domingo (18), às 23h.





Neste semestre, a Riot Games lançou músicas inéditas de HEARTSTEEL e True Damage, além de prometer novidades da Pentakill, banda virtual com foco no metal instrumental. Nesse cenário, o retorno do K/DA, um dos grupos virtuais de maior sucesso da empresa nas plataformas digitais, era uma das novidades mais aguardadas pelos fãs de League of Legends.





Formado pelas personagens Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, o K/DA não lançava músicas inéditas desde 2020, quando apresentou o EP ALL OUT, que também contou com a participação da personagem Seraphine. Seis anos depois, o grupo inicia uma nova fase com “Firestarter”, cujo lançamento foi antecipado após o vazamento de faixas e elementos visuais do projeto.