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Grupo virtual

Riot Games antecipa lançamento de música após vazamento nas redes sociais

Grupo virtual K/DA retorna após quase seis anos sem músicas inéditas; lançamento de “FIRESTARTER” estava previsto para esta terça-feira (20)
Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 10:38

Capa oficial K/DA Firestarter
Capa oficial K/DA Firestarter Riot Games/Fortiche/Divulgação

A Riot Games, conhecida por unir o universo dos games à música em projetos com artistas e grupos virtuais, tem apostado nos personagens de League of Legends. A mais nova aposta é “Firestarter”, novo single do grupo virtual K/DA, que teve o lançamento antecipado após vazamentos. Prevista inicialmente para esta terça-feira (20), a música e seu clipe chegaram às plataformas na noite de domingo (18), às 23h.


Neste semestre, a Riot Games lançou músicas inéditas de HEARTSTEEL e True Damage, além de prometer novidades da Pentakill, banda virtual com foco no metal instrumental. Nesse cenário, o retorno do K/DA, um dos grupos virtuais de maior sucesso da empresa nas plataformas digitais, era uma das novidades mais aguardadas pelos fãs de League of Legends.


Formado pelas personagens Ahri, Akali, Evelynn e Kai’Sa, o K/DA não lançava músicas inéditas desde 2020, quando apresentou o EP ALL OUT, que também contou com a participação da personagem Seraphine. Seis anos depois, o grupo inicia uma nova fase com “Firestarter”, cujo lançamento foi antecipado após o vazamento de faixas e elementos visuais do projeto.

Lançamento antecipado

A expectativa dos fãs pelo retorno aumentou na quarta-feira (14), quando o perfil oficial de K/DA publicou um teaser com a frase “Start a Fire” e a data 20 de outubro. A divulgação alimentou as especulações acima de uma nova música e o possível retorno do grupo, que já possuía rumores desde o início de 2026. 


Antes da data anunciada, porém, a faixa inédita começou a circular pela internet, principalmente pela plataforma X, antigo twitter, que apagava publicações que levavam a música. A Riot, então, antecipou a divulgação oficial de “FIRESTARTER”, acompanhada de um videoclipe.


Nas redes sociais, o grupo fez referência à situação com a frase “You started the fire without us?” (“Vocês começaram o incêndio sem a gente?”, em tradução livre), em uma brincadeira com o título da música e a publicação antecipada.


Além da nova faixa, a empresa anunciou um EP de mesmo nome, com lançamento previsto para 21 de outubro. As músicas desse EP também possuem supostos vazamentos, mas não houve nenhuma manifestação da empresa quanto a eles. 

Nova formação vocal

Em “FIRESTARTER”, MIYEON e SOYEON, integrantes do grupo sul-coreano i-dle, retornam como as vozes associadas a Ahri e Akali, respectivamente. Sophie Powers e Mimi Webb assumem os vocais de Evelynn e Kai'Sa nesta nova produção.


A participação de artistas reais é uma das características centrais do projeto. A Riot combina as vozes das cantoras com as personagens do jogo, criando identidades musicais próprias para cada integrante do grupo.


O videoclipe foi desenvolvido em parceria com o estúdio francês Fortiche, conhecido pelo trabalho na série animada “Arcane” e por produções audiovisuais ligadas ao universo de League of Legends. A produção amplia o retorno do K/DA para além de um single e marca uma nova etapa do projeto musical.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury

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