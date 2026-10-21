O que estreia no cinema nesta quinta-feira? Veja filmes para assistir a partir de 22 de outubro 

Quando Sadraque, Mesaque e Abede-Nego se recusam a adorar uma estátua de ouro erguida pelo rei, os três são condenados a morrer em uma fornalha ardente. A decisão desencadeia uma prova extrema de coragem e confiança em Deus, enquanto Daniel e seus companheiros enfrentam as consequências de suas escolhas. A história retrata a resistência diante da perseguição e os limites que os jovens estão dispostos a enfrentar para não renunciar às suas crenças.