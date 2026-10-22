Hoobastank cancela show no ES após anunciar fim da turnê no Brasil; veja o que muda no Festival Somos Rock

Os fãs capixabas de rock que esperavam cantar "The Reason" ao vivo terão que adiar os planos. A banda norte-americana Hoobastank cancelou a turnê que faria pelo Brasil em novembro de 2026 e, com isso, não se apresentará no Espírito Santo. O grupo seria a principal atração da terceira edição do Festival Somos Rock, marcada para o dia 1º de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Vila Velha.
O cancelamento foi anunciado pela própria banda nas redes sociais. Segundo o comunicado, o aumento dos custos logísticos tornou inviável a realização da viagem neste momento. O grupo lamentou a decisão e afirmou que estava animado para retornar ao país depois de vários anos.
“Brasil, sabemos que esta não é a notícia que vocês queriam receber e definitivamente não é a notícia que queríamos compartilhar. Estamos extremamente tristes e sentimos muito por precisar cancelar esta turnê”, declarou a banda.
O Hoobastank também reconheceu que alguns fãs já haviam organizado viagens para acompanhar as apresentações e pediu desculpas pelo impacto da decisão. Apesar do cancelamento, os músicos manifestaram o desejo de voltar ao Brasil futuramente.
“Amamos nossos fãs no Brasil e agradecemos todo o apoio que vocês continuam nos dando ao longo dos anos. Quando as circunstâncias permitirem, vamos compensar vocês”, escreveram.
Em comunicado enviado à reportagem de HZ, a organização do Festival Somos Rock ES confirmou que as demais atrações estão mantidas e informou que os artistas capixabas participantes do evento serão anunciados em breve.
Segundo a produção, não haverá substituição do Hoobastank devido à proximidade da data do festival e à quantidade de atrações nacionais já contratadas. Em vez disso, o tempo de apresentação das bandas será ampliado de uma hora para 1h30.
A organização também afirmou que o cancelamento da turnê da banda norte-americana não tem relação com a produção do evento e declarou que todos os requisitos foram cumpridos.
Para quem deseja solicitar o reembolso dos ingressos, o pedido deve ser encaminhado pelo e-mail [email protected], entre os dias 22 e 28 de outubro de 2026.
Apesar da saída do Hoobastank da programação, o festival segue previsto para 1º de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com apresentações de Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas, entre outras atrações.