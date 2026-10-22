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Música

Hoobastank cancela show no ES após anunciar fim da turnê no Brasil; veja o que muda no Festival Somos Rock

Banda americana, que seria atração principal em Festival em Vila Velha, atribuiu cancelamento da turnê brasileira ao aumento dos custos logísticos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 11:58

Dan Estrin, Jesse Charland, Doug Robb e Chris Hesse: a formação atual do Hoobastank
Dan Estrin, Jesse Charland, Doug Robb e Chris Hesse: a formação atual do Hoobastank Reprodução Facebook Hoobastank

Os fãs capixabas de rock que esperavam cantar "The Reason" ao vivo terão que adiar os planos. A banda norte-americana Hoobastank cancelou a turnê que faria pelo Brasil em novembro de 2026 e, com isso, não se apresentará no Espírito Santo. O grupo seria a principal atração da terceira edição do Festival Somos Rock, marcada para o dia 1º de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Vila Velha.

O cancelamento foi anunciado pela própria banda nas redes sociais. Segundo o comunicado, o aumento dos custos logísticos tornou inviável a realização da viagem neste momento. O grupo lamentou a decisão e afirmou que estava animado para retornar ao país depois de vários anos.

“Brasil, sabemos que esta não é a notícia que vocês queriam receber e definitivamente não é a notícia que queríamos compartilhar. Estamos extremamente tristes e sentimos muito por precisar cancelar esta turnê”, declarou a banda.

O Hoobastank também reconheceu que alguns fãs já haviam organizado viagens para acompanhar as apresentações e pediu desculpas pelo impacto da decisão. Apesar do cancelamento, os músicos manifestaram o desejo de voltar ao Brasil futuramente.

“Amamos nossos fãs no Brasil e agradecemos todo o apoio que vocês continuam nos dando ao longo dos anos. Quando as circunstâncias permitirem, vamos compensar vocês”, escreveram.

Como fica o Festival Somos Rock?

Em comunicado enviado à reportagem de HZ, a organização do Festival Somos Rock ES confirmou que as demais atrações estão mantidas e informou que os artistas capixabas participantes do evento serão anunciados em breve.

Segundo a produção, não haverá substituição do Hoobastank devido à proximidade da data do festival e à quantidade de atrações nacionais já contratadas. Em vez disso, o tempo de apresentação das bandas será ampliado de uma hora para 1h30.

A organização também afirmou que o cancelamento da turnê da banda norte-americana não tem relação com a produção do evento e declarou que todos os requisitos foram cumpridos.

Para quem deseja solicitar o reembolso dos ingressos, o pedido deve ser encaminhado pelo e-mail [email protected], entre os dias 22 e 28 de outubro de 2026.

Apesar da saída do Hoobastank da programação, o festival segue previsto para 1º de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com apresentações de Paralamas do Sucesso, Paulo Ricardo, CPM 22 e Detonautas, entre outras atrações.

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