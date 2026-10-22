Faxineiro é preso após furtar R$ 50 mil escondidos sob colchão na Praia da Costa

Um faxineiro de 21 anos foi preso suspeito de furtar cerca de R$ 50 mil que estavam escondidos sob o colchão de uma cliente de 50 anos, na Praia da Costa, em Vila Velha. O jovem, identificado como Pedro Higor Jeremias Batista Nunes, admitiu o crime após ser informado de que uma câmera de segurança havia registrado a ação.





Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto na quarta-feira (21), depois que o filho da vítima notou o desaparecimento de quantias significativas de dinheiro guardadas sob o colchão de uma cama tipo baú.





Diante das suspeitas, o filho instalou uma câmera de segurança no apartamento. O equipamento flagrou o faxineiro, que prestava serviços no local a cada 15 dias, pegando o dinheiro. Inicialmente, o jovem negou o furto, mas, após saber que havia sido filmado, admitiu ter retirado quantias variadas em diferentes dias.





Ainda conforme a PM, Pedro afirmou que parte do dinheiro estava na própria bolsa. Os militares encontraram R$ 289 e o encaminharam à Delegacia Regional de Vila Velha. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Pedro, e deixa este espaço aberto para uma manifestação.