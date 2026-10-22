Advogados do ES são transferidos de presídio da PM para unidade em Viana

Quatro advogados que estavam detidos no Presídio da Polícia Militar, em Vitória, foram transferidos na manhã desta quinta-feira (22) para a Penitenciária de Segurança Média 1, localizada em Viana.





Vão ocupar um novo espaço na unidade, onde passam a funcionar as chamadas Salas de Estado-Maior. Segundo decisão do Juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, elas são destinadas a advogados detidos, sem uma sentença condenatória transitada em julgado, segundo o previsto no estatuto da categoria. Outras autoridades com prerrogativas também poderão ocupar a unidade.





A transferência aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), sendo realizada pela Diretoria de Operações da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP).





A expectativa é de que as novas salas ponham fim a um longo debate, incluindo na Justiça estadual, sobre a ausência no Espírito Santo de locais adequados a este tipo de detenção.





Na decisão judicial foi relatado que o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar é destinado à custódia de presos militares, e que vinha sendo utilizado para abrigar presos civis diante da inexistência das salas especiais.





Situação que mudou com a construção do novo espaço pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), obra acompanhada pelos representantes do Ministério Público responsáveis pela execução penal.





“A existência atual de estrutura penitenciária especificamente destinada a essa finalidade torna desnecessária a manutenção da custódia no QCG, desde que preservadas, no novo estabelecimento, as condições legalmente exigidas. Não se trata, portanto, de afastar ou restringir a prerrogativa dos custodiados, mas, ao contrário, de dar-lhe efetivo cumprimento em local especificamente estruturado para essa finalidade”, é dito no texto judicial.





Com a medida, aponta o Juízo de Execução de Vila Velha, foi possível compatibilizar a liberação do presídio militar para as suas funções e ainda garantir a custódia diferenciada para os que possuem prerrogativas legais, como é o caso dos advogados.



