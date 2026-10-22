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Vilmara Fernandes

Mais de 10 mil processos criminais prescreveram no ES, segundo o CNJ

O levantamento inclui crimes como violação de direito autoral, pesca ilegal e perturbação da tranquilidade, entre outros; casos foram mais frequentes em cidades do interior

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 03:30

Públicado em 

22 out 2026 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes Vilmara Fernandes
Justiça Juiz TJES sentença
Arte - Camilly Napoleão

Um total de 10.243 processos criminais foi declarado prescrito no Espírito Santo no período compreendido entre janeiro de 2025 e julho deste ano. Com a decisão, houve a perda do direito de punir ou de executar a pena.


O dado, presente em um boletim do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), informa que  no intervalo foram realizados 52.082 julgamentos, dos quais 49.181 receberam sentenças de mérito. Deste total, 20,82% foram declarados prescritos. Para 6% das ações houve decisões de extinção de punibilidade por morte.


Entre os casos citados no boletim estão aqueles com penas entre um mês e três anos. As cinco infrações no topo do ranking são:


  • Infração de medida sanitária preventiva

  • Violação de direito autoral  

  • Pesca ilegal 

  • Liberação ou descarte de OGM (Organismo Geneticamente Modificado) − Biossegurança 

  • Perturbação da tranquilidade 


De acordo com o documento do CNJ, as prescrições ocorreram, em sua maioria, em comarcas do interior do Estado. As cinco com um maior volume de registros são:


  • Vara Única de Pedro Canário (Conceição da Barra e Pedro Canário 

  • Vara Única de Rio Bananal (Linhares e Rio Bananal)

  • Vara Única de Águia Branca (Barra de São Francisco, Água Doce do Norte e Águia Branca) 

  • Vara Única de Marechal Floriano (Domingos Martins e Marechal Floriano)

  • Vara Única de Presidente Kennedy 


No Brasil, foi extinto pelo mesmo motivo um total de 269.113 processos. Na comparação entre os estados, o Espírito Santo está na 12ª posição do ranking, liderado por Minas Gerais.

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