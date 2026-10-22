Queimando o paraíso na França

A promoção da igualdade também se traduz em políticas de preferência no acesso ao ensino superior e ao serviço público. Nas universidades, existem percentuais mínimos de admissão de estudantes bolsistas e mecanismos de favorecimento de determinados perfis sociais e educacionais.





No serviço público, há exigências de representação de pessoas com deficiência e medidas de paridade entre homens e mulheres. A tradição republicana francesa ainda impõe limites às cotas raciais, mas não impediu a expansão de uma complexa arquitetura de ações afirmativas, metas de diversidade e políticas de representação.





O país também acolheu sucessivas ondas migratórias e procurou acomodar comunidades de diferentes origens, tradições e religiões. A tolerância e a diversidade cultural passaram a ocupar lugar de destaque no discurso público, embora a convivência entre diferentes valores tenha produzido dificuldades de integração e conflitos com movimentos religiosos radicais que rejeitam princípios fundamentais da República.





A própria administração francesa desenvolveu programas de prevenção da radicalização e mecanismos legais para enfrentar o separatismo religioso. O ideal de uma sociedade plural encontrou, assim, o desafio de preservar valores comuns entre grupos que nem sempre os compartilham.





No campo criminal, a França desenvolveu um sofisticado sistema de alternativas ao encarceramento, reduções e adaptações de penas, orientado pela reinserção social. Segundo o Ministério da Justiça, em 2025, 41% das penas de prisão efetiva foram adaptadas ou convertidas antes do encarceramento. Entre as saídas da prisão de condenados por delitos, 48% corresponderam a mecanismos de flexibilização da execução penal, como liberdade condicional, semiliberdade e monitoramento eletrônico.

Para os menores, prevalece uma orientação educativa, com redução das penas aplicáveis e restrições ao encarceramento, embora a prisão seja juridicamente possível a partir dos 13 anos, sob condições específicas. É uma concepção generosa da resposta penal, que aparentemente foi incapaz de trazer felicidade ao povo.





E, como se tudo isso fosse pouco, os franceses ainda recebem de brinde a própria França. Paris, Lyon, Bordeaux, seus museus, teatros, cinemas, bibliotecas, cafés, universidades, monumentos e uma produção cultural que há séculos influencia o mundo. A gastronomia, os vinhos, a arquitetura, a literatura e uma extraordinária herança artística compõem um patrimônio que nenhum programa governamental seria capaz de criar.





Para quem acredita que o aperfeiçoamento da sociedade depende da ampliação dos direitos sociais, da redução das jornadas de trabalho, da universalização dos serviços públicos, do pluralismo cultural e da progressiva intervenção do Estado na promoção do bem-estar, e da cultura, a França deveria representar a realização de um sonho. Deveria ser a perfeita representação do paraíso progressista.





Pois é justamente esse paraíso que está sendo incendiado.





Nos últimos dias, a França assistiu a manifestações e episódios de violência urbana, com saques, incêndios, depredações e confrontos. Em Paris, comerciantes tiveram suas lojas invadidas, vitrines destruídas e mercadorias roubadas. Automóveis foram incendiados e barricadas ocuparam ruas. A violência atingiu estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos e o patrimônio de cidadãos que nada tinham a ver com as disputas políticas.





Em Limoges, no dia 17 de outubro, um incêndio criminoso devastou a histórica prefeitura, inaugurada no século XIX. O edifício que atravessou as grandes tragédias da história europeia tornou-se alvo da violência contemporânea. A própria administração municipal confirmou a natureza deliberada do incêndio e convocou uma manifestação pública de solidariedade à cidade e às instituições republicanas.