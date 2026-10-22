Ricardo abre a caixa de ferramentas e vai com tudo para o ataque

Enquanto a campanha de Ricardo parte com tudo para a ofensiva, a de Pazolini não tem revidado ataques – em atitude típica de quem está na frente e não se sente ameaçado na corrida.





Na realidade, a grande novidade da propaganda de Pazolini do primeiro para o segundo turno, já tratada aqui, foi a definitiva acoplagem na campanha de Flávio Bolsonaro para presidente, com a pregação do voto casado: o candidato do Republicanos para governador; o do PL para presidente.





A apoteose dessa estratégia se deu no último sábado, no “Bloquinho 22” de Flávio em Vitória, um desfile num trio elétrico por um trajeto de 1,3 quilômetro pela orla de Camburi, que atraiu milhares de apoiadores. Pazolini ficou o tempo todo no trio elétrico ao lado de Flávio e de outras celebridades do PL nacional, como Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).





Os discursos foram brevíssimos, serviram para energizar a massa de apoiadores, mas nada acrescentaram em termos de ideias e propostas. Nikolas falou palavras de ordem contra o PT (“Petista não se cria no Espírito Santo”). Pazolini cantarolou o refrão do seu jingle e logo passou a palavra a Flávio, que fez uma fala bem rápida e superficial. Em menos de 5 minutos, disse coisas como “mudança”, “a era do PT vai acabar” e “vocês vão viver no melhor Brasil que já viveram”.





Contudo, além da imensa mobilização popular, o ato serviu para consumar a aliança de Pazolini com o bolsonarismo e rendeu muitíssimas imagens valiosas para sua campanha a governador. Nesta quarta-feira (21), foram ao ar takes não só da multidão, mas dele mesmo ao lado de Flávio e Nikolas, por exemplo.





Não passou despercebido que a campanha não usou nenhuma imagem de Pazolini com Magno, embora o senador também estivesse próximo a ele no trio. Aliás, Magno não aparece em nenhum frame.