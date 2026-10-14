O reforço da equipe de marketing de Ricardo para o 2º turno

Ele deixou claro que não tem vocação para aparecer, muito
menos reivindica protagonismo. Hesitou em dar as declarações a seguir, em
contar um pouco sobre seu trabalho e até em dizer seu nome completo. Mas o
próprio governador Ricardo Ferraço (MDB) o tratou duas vezes literalmente como “reforço”,
nos bastidores do estúdio da Rede Gazeta, logo após a entrevista concedida por ele
à âncora Fernanda Queiroz – no lugar do debate programado por A Gazeta e CBN,
mas não realizado, em razão da ausência de Lorenzo Pazolini (Republicanos).
> Clique aqui e receba em primeira mão a Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp
O “reforço” em questão é o publicitário Renato Quaresma, que
chegou a Vitória no último domingo (11) para, em suas próprias palavras, ajudar
a dar um “realinhamento” à comunicação da campanha de Ricardo neste segundo
turno. Dono de uma agência publicitária em Natal, no Rio Grande Norte, Quaresma
participou, no primeiro turno, da equipe de comunicação das vitoriosas
campanhas de JHC (PSDB) para o governo e de Marina JHC (Senado) para o Senado
no estado de Alagoas.
A convite do próprio Ricardo, o marqueteiro potiguar desceu
o litoral nordestino, com três colegas de equipe, para colaborar com o staff local já constituído (e mantida por
Ricardo) no esforço de conferir uma nova linguagem à propaganda do atual
governador, que ficou a mais de 15 pontos percentuais de distância de Pazolini
no primeiro turno. “Ele chegou agora para nos ajudar nessa reflexão de segundo
turno”, disse Ricardo.
“Vim para reforçar, para dar uma força ao Ricardo. A ideia é
traduzir para as pessoas e estabelecer a comparação. É importante que essa conversa
seja estabelecida de forma clara para a população. Uma gestão que transformou o
Espírito Santo, que hoje é um dos estados mais respeitados do país, um estado
que avançou, que tem índices muito acima da média nacional... É importante que
as pessoas percebam isso com clareza: a escolha entre avançar e seguir nesse rumo
certo ou correr o risco de um retrocesso”, afirma Quaresma, cujo trabalho será,
basicamente, o de um consultor de marketing.
“Viemos aqui muito mais para dar um suporte. A equipe que
está atuando aqui é a mesma, continua a mesma, é importante deixar isso claro.
Nós não trouxemos uma equipe, viemos muito mais para dar uma orientação estratégica”,
explica o potiguar, em sua primeira experiência profissional no Espírito Santo.
O desafio, segundo ele, é estabelecer uma nova linguagem, para
traduzir da melhor maneira não só o legado do atual governo como também suas
propostas para o futuro.
“Nosso papel aqui é muito mais ajudar Ricardo a entender
como traduzir da melhor forma tudo o que foi feito, mas, fundamentalmente, tudo
o que pode ser feito adiante, até porque o que as pessoas querem ouvir é sobre
futuro. É importante mostrar todo o legado, todos os acertos da gestão, mas as
pessoas também querem ouvir propostas, querem um debate propositivo, obviamente
com muito respeito, um debate civilizado, e estabelecer o diálogo. E a gente
espera que as pessoas percebam e que o resultado venha”, formulou o dono da
agência Ampla RN.
“O Espírito Santo é um estado muito especial dentro da
federação. O nosso papel é fazer com que as pessoas entendam isso. Às vezes vivemos
uma realidade que só valorizamos depois de perdê-la.”
Durante a sabatina de Ricardo, Quaresma ficou sentado à primeira fila no estúdio, atrás das câmeras, com o assessor de imprensa Nerter Samora e a chefe de gabinete de Ricardo e também marqueteira Flávia Mignoni.
A agência
Quaresma atua na filial da agência Ampla Comunicação em
Natal. A matriz da agência fica em Recife. Tem por CEO o publicitário Queiroz
Filho e por diretor de conteúdo o publicitário Manuel Cavalcanti. A agência
também tem uma filial em Vitória, sob o comando do diretor de criação Bruno
Reis.
O reforço da campanha de Ricardo também é o presidente do
Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Norte (Sinapro-RN).
Leia mais colunas de Vitor Vogas