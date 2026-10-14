O reforço da equipe de marketing de Ricardo para o 2º turno

Ele deixou claro que não tem vocação para aparecer, muito menos reivindica protagonismo. Hesitou em dar as declarações a seguir, em contar um pouco sobre seu trabalho e até em dizer seu nome completo. Mas o próprio governador Ricardo Ferraço (MDB) o tratou duas vezes literalmente como “reforço”, nos bastidores do estúdio da Rede Gazeta, logo após a entrevista concedida por ele à âncora Fernanda Queiroz – no lugar do debate programado por A Gazeta e CBN, mas não realizado, em razão da ausência de Lorenzo Pazolini (Republicanos).





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O “reforço” em questão é o publicitário Renato Quaresma, que chegou a Vitória no último domingo (11) para, em suas próprias palavras, ajudar a dar um “realinhamento” à comunicação da campanha de Ricardo neste segundo turno. Dono de uma agência publicitária em Natal, no Rio Grande Norte, Quaresma participou, no primeiro turno, da equipe de comunicação das vitoriosas campanhas de JHC (PSDB) para o governo e de Marina JHC (Senado) para o Senado no estado de Alagoas.





A convite do próprio Ricardo, o marqueteiro potiguar desceu o litoral nordestino, com três colegas de equipe, para colaborar com o staff local já constituído (e mantida por Ricardo) no esforço de conferir uma nova linguagem à propaganda do atual governador, que ficou a mais de 15 pontos percentuais de distância de Pazolini no primeiro turno. “Ele chegou agora para nos ajudar nessa reflexão de segundo turno”, disse Ricardo.





“Vim para reforçar, para dar uma força ao Ricardo. A ideia é traduzir para as pessoas e estabelecer a comparação. É importante que essa conversa seja estabelecida de forma clara para a população. Uma gestão que transformou o Espírito Santo, que hoje é um dos estados mais respeitados do país, um estado que avançou, que tem índices muito acima da média nacional... É importante que as pessoas percebam isso com clareza: a escolha entre avançar e seguir nesse rumo certo ou correr o risco de um retrocesso”, afirma Quaresma, cujo trabalho será, basicamente, o de um consultor de marketing.





“Viemos aqui muito mais para dar um suporte. A equipe que está atuando aqui é a mesma, continua a mesma, é importante deixar isso claro. Nós não trouxemos uma equipe, viemos muito mais para dar uma orientação estratégica”, explica o potiguar, em sua primeira experiência profissional no Espírito Santo.





O desafio, segundo ele, é estabelecer uma nova linguagem, para traduzir da melhor maneira não só o legado do atual governo como também suas propostas para o futuro.





“Nosso papel aqui é muito mais ajudar Ricardo a entender como traduzir da melhor forma tudo o que foi feito, mas, fundamentalmente, tudo o que pode ser feito adiante, até porque o que as pessoas querem ouvir é sobre futuro. É importante mostrar todo o legado, todos os acertos da gestão, mas as pessoas também querem ouvir propostas, querem um debate propositivo, obviamente com muito respeito, um debate civilizado, e estabelecer o diálogo. E a gente espera que as pessoas percebam e que o resultado venha”, formulou o dono da agência Ampla RN.





“O Espírito Santo é um estado muito especial dentro da federação. O nosso papel é fazer com que as pessoas entendam isso. Às vezes vivemos uma realidade que só valorizamos depois de perdê-la.”





Durante a sabatina de Ricardo, Quaresma ficou sentado à primeira fila no estúdio, atrás das câmeras, com o assessor de imprensa Nerter Samora e a chefe de gabinete de Ricardo e também marqueteira Flávia Mignoni.