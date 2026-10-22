Novo estudo avança na relação entre câncer e infecções

Harriet Rumgay, cientista britânica, com Ph.D em Epidemiologia do Câncer pela Erasmus University em Rotterdam (Holanda), publicou recentemente, com diversos colaboradores, um estudo importante sobre associação de câncer com infecção na revista Lancet Oncology.





A carga global de câncer deve aumentar de 20 milhões de casos novos em 2024 para estimados 35 milhões de novos casos em 2050 (quase duas vezes mais), principalmente em razão do envelhecimento da população.





Considerando os enormes custos sociais e econômicos dessa extraordinária cifra, é fundamental que agências e serviços de saúde em todo o mundo invistam em prevenção. Os pesquisadores da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer usaram, nesse estudo publicado, dados do Global Cancer Observatory, uma plataforma digital interativa dessa mesma agência, integrante da Organização Mundial de Saúde, que possibilita análise de estatísticas globais sobre incidência e prevalência dos mais diversos tipos de câncer.