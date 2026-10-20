Os 5 segredos retirados das urnas no ES na disputa para a Câmara Federal

O Partido Liberal (PL), na verdade, poderia ter feito 3 federais no Espírito Santo, graças à votação estrondosa de Lucas Polese. Com um total de 539.093 votos, a chapa do PL foi a que mais acumulou votos, alcançando mais que o dobro do quociente eleitoral e, assim, assegurando de cara dois assentos (213.498 x 2 = 426.996 < 539.093). Desse total, 419.735 foram dados só a Polese.





Além dos dois federais garantidos de imediato pelo quociente partidário (o próprio Polese e Lucas Casagrande, o segundo mais votado da chapa), o partido ainda teria o direito de ficar com uma terceira vaga: uma das três distribuídas nas sobras. Só não a preencheu porque Neucimar Fraga, o terceiro mais votado da chapa, ficou muito longe de atingir 20% do quociente eleitoral (percentual mínimo para um candidato poder se eleger nas sobras).





Esses 20% equivaleram a 42.700 votos. Neucimar teve apenas 15.934. Ficou a 26.766 votos do mínimo necessário. Assim, a roda girou, e essa vaga foi redistribuída para outro partido.





Em outras palavras, o PL só não fez o terceiro federal porque a votação de Neucimar foi muito baixa. A diferença entre o mais votado da chapa (Polese) e o terceiro mais votado (Neucimar) foi abissal: 403.801 votos.





Olhando a questão por esse ângulo, a superconcentração de votos dos eleitores do PL em um só candidato não foi tão bom negócio para as pretensões do próprio partido.