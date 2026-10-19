O posicionamento de Helder Salomão no segundo turno para governador

Mas, diferentemente de Coser, Helder não pedirá votos nem fará campanha por Ricardo. Segundo o ex-prefeito de Cariacica, a manifestação de Coser é individual.





O deputado federal do PT também revela a meta de votos válidos perseguida pela campanha de Lula no Espírito Santo, coordenada por ele. No primeiro turno, no Estado, Flávio Bolsonaro atingiu 54,7% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 37,7%.



Leia a seguir:





Vimos o presidente estadual do PT, declarar apoio explicitamente ao candidato Ricardo Ferraço. Qual é o seu posicionamento no segundo turno para governador? Acompanha o de João Coser? Declara “apoio crítico” a Ricardo?





Helder: Nós já emitimos uma nota em nome do Partido dos Trabalhadores. O que está valendo para o partido e para a coordenação da campanha, coletivamente, é o que ficou expressado na nossa nota. Eu, como candidato a governador e coordenador da campanha do Lula no Estado, não vou expressar uma posição individual. Vou expressar uma posição que é contra o candidato e os aliados do candidato a presidente Flávio Bolsonaro. É o que está na nossa nota. Então, é não ao Pazolini. E a nossa militância tem toda a liberdade, como está naturalmente fazendo, de fazer uma opção por aquele candidato que foi nosso adversário no primeiro turno, mas que hoje não representa um alinhamento automático ao bolsonarismo. De qualquer forma, nós marcharemos com prioridade para a campanha do Lula. É a nossa prioridade número um. E, com responsabilidade, vamos trabalhar para derrotar os aliados do bolsonarismo no Espírito Santo.





O senhor avalia que a militância do partido hoje, na sua grande maioria, apoia Ricardo Ferraço?

Helder: Olha, a pesquisa Quaest que vocês divulgaram na Gazeta já demonstrou isso. Demonstrou que 68% [na verdade, 63%] dos meus eleitores já sinalizam voto contra o ex-prefeito de Vitória. Isso é natural, é uma coisa que o militante está entendendo. Agora, nós não fizemos nenhuma manifestação a favor do candidato, porque houve um debate entre nós, e o alinhamento do partido foi o de nos posicionarmos com responsabilidade contra o bolsonarismo no Estado. E é claro que isso leva muitos militantes a definir o seu apoio.





E quanto à manifestação do presidente João Coser? Como o senhor avalia, sendo ele o presidente estadual do partido? Foi uma manifestação individual? Foi dialogada com o conjunto da Executiva Estadual?





Helder: Não, é uma manifestação dele. Então, você tem que perguntar para ele, porque a nota do partido foi divulgada, e a nota é muito nítida. Primeiro, reeleição do Lula. Segundo, a derrota dos bolsonaristas no Espírito Santo.





O senhor foi pego de surpresa?





Helder: Não, não fomos pegos de surpresa, mas eu quero dizer que o meu posicionamento é o posicionamento expresso pelo partido. É isso.





E quanto à disputa pela Presidência? Em 2022, no segundo turno, Jair Bolsonaro venceu com 58% dos votos válidos no Espírito contra 42% de Lula. A última pesquisa Quaest para a Rede Gazeta Santo, publicada no dia 14, traz, em votos válidos, percentuais parecidos com esses, trocando-se Jair por Flávio. Qual é a meta com que vocês trabalham no Espírito Santo?





Helder: Aqui nós queremos chegar a, no mínimo, 45%, 46% dos votos válidos. No mínimo. Vamos crescer de 37,5% para chegar a 45%, 46% dos votos.





O que farão para isso?





Helder: Atos como esse, giros de trio, visitas a feiras e ao comércio, caravanas pelo interior. Na próxima quinta-feira, dia 22, vamos visitar dez municípios do interior. E vamos fazer um grande ato na Praça do Papa no próximo sábado, dia 24.