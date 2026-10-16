Ricardo Ferraço promete criar nova secretaria. Saiba qual

A dez dias do segundo turno, o governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou que pretende criar uma secretaria estadual caso seja reeleito: a Secretaria de Estado da Juventude. O anúncio foi feito por Ricardo diante de apoiadores na quinta-feira (15), em seu comitê de campanha.





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O governador está em plena campanha pela reeleição, após ter chegado atrás do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) no primeiro turno. No dia 4 de outubro, Pazolini registrou 49,65% dos votos válidos, contra 34,06% de Ricardo.





Na primeira pesquisa Quaest para a Rede Gazeta no segundo turno, divulgada na última quarta-feira (14), Pazolini registrou 47% das intenções estimuladas de voto; Ricardo, 38%.





A ideia de criação de uma Secretaria da Juventude não consta no plano de governo de Ricardo apresentado ao TSE. Foi introduzida pela campanha agora, no segundo turno. O plano do atual governador contém várias propostas e programas voltados para o público juvenil, mas não a criação de uma secretaria específica.





O programa de governo fala em “desenvolver políticas específicas para juventudes”. Tem inclusive um eixo intitulado “Juventudes: inclusão e projeto de vida”. Promete ampliar a rede de Centros de Referência da Juventude (CRJs) para outros territórios vulneráveis – hoje há 14, espalhados por 10 municípios – e transformá-los em “política permanente de Estado”. Também propõe a implementação do Programa Meu Projeto de Vida. Mas não menciona a implantação de uma Secretaria da Juventude, ideia agora lançada por Ricardo.





No segundo turno, o emedebista de fato tem assumido compromissos que não constavam em sua plataforma no primeiro turno (ao menos não com a mesma ênfase).





Podemos citar, por exemplo, os acenos fortes ao magistério, prometendo ampliar o tempo de planejamento para os professores da rede estadual de ensino e, principalmente, sua remuneração: prometeu que, se reeleito, colocará o salário médio dos educadores da rede estadual entre os três maiores do país. “É meu compromisso.”





O governador também acaba de anunciar a renovação do contrato de 4 mil professores em designação temporária (os DTs).





A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) tem, atualmente, quase 20 mil educadores na ativa, entre servidores efetivos e DTs. Estes são a grande maioria, correspondendo a quase 70% da categoria.





Ricardo também já anunciou uma proposta de cashback de combustível a taxistas, entregadores e motoristas de aplicativo. A ideia é que o Governo do Estado devolva a essas categorias o ICMS recolhido no abastecimento dos veículos usados em serviço.



Entrei em contato com a assessoria de imprensa do candidato em busca de mais detalhes sobre a Secretaria da Juventude: custos, finalidade, atribuições, programas sob seu guarda-chuva. Até o momento desta publicação, não houve resposta.