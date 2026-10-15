Procura-se um deputado para Vila Velha na Assembleia Legislativa

Há algo de estranho no Reino de Vila Velha... e não é o cheiro esquisito que às vezes exala dos valões a céu aberto que cortam a cidade, tampouco a interminável fila de bikes elétricas paradas no calçadão da Praia da Costa.





Incrivelmente, mesmo com quase 350 mil eleitores aptos a votar, o segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo (atrás somente da Serra) não terá nem um único deputado nos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa. Nenhum dos 30 eleitos pode ser considerado um autêntico “representante de Vila Velha”.





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Mais uma vez, como já ocorre na atual legislatura, a segunda cidade mais populosa do Espírito Santo ficará vazia de representação no Poder Legislativo Estadual. “Ah, mas isso não é normal”? Nem um pouco.





Só para efeito de comparação, tomemos as outras quatro grandes cidades da Região Metropolitana.





Cariacica terá dois representantes: os atuais vereadores Açucena (PT) e Dr. Fernando Santório (União).





A Serra terá quatro: Vandinho Leite (MDB), Alexandre Xambinho (Podemos), Pablo Muribeca (Rep) e Pastor Dinho (PL).





Vitória terá uma porção: Camila Valadão (PSol), candidata a prefeita da cidade em 2024; os atuais vereadores Karla Coser (PT), Davi Esmael (Rep) e Dárcio Bracarense (PL); os deputados reeleitos Gandini (Podemos) e Zé Esmeraldo (União). Isso sem contar Mazinho dos Anjos (MDB) e Capitão Assumção (PL), que não têm uma votação tão relacionada a Vitória, mas já foram candidatos a prefeito da cidade – respectivamente, em 2020 e 2024.





Entre os 30, estão os reeleitos Hudson Leal (Agir), Janete de Sá (PSB) e Danilo Bahiense (PL). Os três têm conexões políticas com o município... Mas nenhum deles é um “voto raiz canela-verde”, ou tem ali o seu “reduto eleitoral”.





Hudson já foi até candidato a vice-prefeito de Vila Velha, mas tem um voto pulverizado por todo o Estado, assim como Janete. Bahiense mora na cidade e seu comitê de campanha ficava na Praia da Costa. Mas sua votação vem em parte do bolsonarismo, em parte da área da segurança pública. Não é um voto bairrista ou paroquial.





Enquanto isso, até cidades populosas (ou não tanto) do interior terão representantes.





Aracruz terá dois: Jeesala Coutinho (MDB) e o Delegado Leandro Sperandio (Podemos).





Linhares terá o atual vice-prefeito, Franco Fiorot (Podemos).





Colatina elegeu o vereador Dr. Vitor Louzada (PL).





Cachoeiro terá o ex-prefeito Victor Coelho (PSB).





Até Guarapari fez o vereador Thiago do Casal Policial (PL).





E quanto a Vila Velha? Quem fará a ponte com a administração do prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) nos próximos dois anos?





E mais importante: o que é que pode explicar isso? É um caso a ser examinado.