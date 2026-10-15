Ideologia invade de vez o segundo turno para governador do ES

A mais nova pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta deixa muito evidente que o fator ideológico baixou de vez na eleição estadual. Publicada na quarta-feira (14), a sondagem indica uma profunda influência da “identificação política” dos entrevistados na tendência de definição de voto para governador do Espírito Santo, no segundo turno. A correlação fica evidente no cruzamento das intenções estimuladas de voto com a maneira como os entrevistados se definem do ponto de vista político.





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A Quaest ouviu 1.098 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No resultado geral, Pazolini lidera a segunda volta da corrida com 47% das intenções estimuladas, contra 38% do atual governador.





No quesito “identificação política”, o instituto dividiu os respondentes em cinco categorias: lulistas, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e bolsonaristas.





No campo bolsonarista e na direita bolsonarista, o resultado é uma goleada a favor Pazolini. No primeiro grupo, o ex-prefeito de Vitória ganha por 75% a 17%. No segundo, vence por 71% a 22%.





Entre os independentes, o que se destaca é o equilíbrio: 39% para Ricardo contra 36% para Pazolini. Empate técnico.





Já na esquerda não lulista, a goleada é a favor de Ricardo: 70% a 17%.





Entre lulistas, uma constatação fundamental: Ricardo até ganha com folga (59% a 24%), mas sua vantagem nesse segmento poderia (ou deveria) ser maior, considerando que Pazolini é o candidato de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula e representante do antipetismo no segundo turno presidencial. Isso prova algo que já constatamos:





Por incrível que pareça, existe, sim, o voto Pazula (ou Lulapazola). Podemos citar como exemplo moradores da periferia de Vitória beneficiados por programas do governo Lula e também da prefeitura municipal. Para Ricardo manter a expectativa de virar para cima de Pazolini, ele precisa, antes de tudo, virar esses votos de lulistas que estão indo para seu oponente bolsonarista.





Para ter chances de virada, Ricardo precisa crescer também entre independentes (19% dos entrevistados), menos permeáveis ao bolsonarismo; e, na medida do possível, dentro da direita não bolsonarista (o maior grupo, perfazendo 27% dos entrevistados).





Não por acaso, ele tem feito acenos a esses setores, apresentando-se agora como um político de centro-direita e do campo democrático.