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Gastronomia

Esta receita de espaguete cremoso com cogumelos é a opção perfeita para um jantar rápido e delicioso

Veja como combinar ingredientes simples para preparar um prato saboroso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 18:55

Espaguete cremoso com cogumelos (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)
Espaguete cremoso com cogumelos Crédito: Imagem: Nina Firsova | Shutterstock

O espaguete pode ganhar um toque especial com uma combinação de cogumelos frescos e molho cremoso, que deixa a massa ainda mais saborosa. O preparo leva creme de leite, queijo parmesão e temperos aromáticos, que se misturam para formar uma textura aveludada e envolvente. A seguir, confira a receita para preparar e servir um jantar cheio de sabor!

Espaguete cremoso com cogumelos

Ingredientes

  • 300 g de macarrão espaguete
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Salsinha picada, pimenta calabresa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione 2 colheres de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante.  

Aqueça o azeite em uma frigideira grande, em fogo médio. Adicione o cogumelo e refogue por cerca de 5 a 7 minutos, até ficar dourado e liberar parte da umidade. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica.

Abaixe o fogo e adicione o creme de leite . Misture delicadamente e cozinhe por cerca de 2 minutos, sem deixar ferver intensamente. Acrescente o queijo parmesão ralado e misture até derreter. Adicione aos poucos a água reservada do cozimento, mexendo até obter um molho cremoso e homogêneo.

Coloque o espaguete escorrido na frigideira e misture bem para envolver toda a massa no molho. Cozinhe por mais 1 a 2 minutos, em fogo baixo, para incorporar os sabores. Finalize com a salsinha e a pimenta-calabresa. Sirva em seguida. 

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