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Infraestrutura

EF-118: ferrovia Vitória-Rio será leiloada em abril, prevê governo

Ferrovia integra carteira de concessões apresentada pelo governo federal, que prevê R$ 160 bilhões em investimentos no setor ferroviário

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 19:54

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

15 out 2026 às 19:54
Malha ferroviária nacional é objeto de estudos e projetos para expansão Gabriel Lordêllo

O edital de concessão da EF-118, ferrovia planejada para conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, deve ser publicado em dezembro deste ano; o leilão está previsto para abril de 2027. O novo cronograma foi apresentado nesta quinta-feira (15) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante o anúncio da carteira de projetos de concessões rodoviárias e ferroviárias para o próximo ano, realizado na sede da B3, em São Paulo.


O projeto, também conhecido como Anel Ferroviário do Sudeste ou ferrovia Vitória-Rio, é uma das iniciativas previstas na carteira ferroviária do governo federal. A proposta é ampliar a conexão entre a malha ferroviária nacional e os portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, fortalecendo o transporte de cargas e a ligação entre áreas produtoras e corredores de exportação.


A nova previsão ocorre após sucessivos adiamentos no cronograma da concessão. A expectativa agora é que a publicação do edital permita avançar para a disputa entre os interessados no projeto no primeiro semestre de 2027.

Cronograma já passou por mudanças 

A estimativa para a concessão da EF-118 vem sendo alterada ao longo dos últimos meses. Em novembro de 2025, o governo federal anunciou um acordo de aproximadamente R$ 4 bilhões para viabilizar a implantação da ferrovia, com recursos vinculados a concessões ferroviárias existentes.


Naquele período, a expectativa era que o edital fosse publicado em março de 2026 e que o leilão ocorresse em junho do mesmo ano.

Veja Ttmbém 

Ferrovia, linha de trem

EF-118: concessão de ferrovia que liga Vitória ao Rio deve sair após as eleições

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EF 118: exigências do Iphan podem atrasar construção de ferrovia

Em maio de 2026, porém, exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), relacionadas à realização de pesquisas arqueológicas, entraram no debate sobre os possíveis impactos no cronograma da obra.


Nos meses seguintes, a previsão passou a considerar a realização do leilão no segundo semestre de 2026. Em setembro, o Ministério dos Transportes informou a A Gazeta que a concessão deveria avançar após as eleições, com expectativa de publicação do edital até outubro.

Traçado prevê conexão entre ES e RJ

A EF-118 foi concebida para conectar a malha ferroviária nacional aos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O projeto prevê uma ligação com áreas portuárias estratégicas, incluindo o Porto do Açu, no Norte Fluminense, e estruturas portuárias capixabas.

A proposta busca ampliar a integração logística do Sudeste, permitindo o escoamento de cargas por ferrovia e criando alternativas para o transporte de mercadorias. A conexão também pode fortalecer a integração entre corredores ferroviários existentes e portos de águas profundas da região.


Para o Espírito Santo, a ferrovia representa a possibilidade de fortalecer a infraestrutura logística e ampliar as conexões com os mercados nacionais e internacionais. A efetivação do projeto, no entanto, depende do avanço das etapas necessárias à concessão, incluindo a publicação do edital e a realização do leilão.

Governo prevê R$ 262,6 bilhões em investimentos 

A carteira apresentada pelo Ministério dos Transportes calcula R$ 262,6 bilhões em investimentos em projetos de concessões rodoviárias e ferroviárias para 2027. Desse total, R$ 102,68 bilhões correspondem à carteira rodoviária, enquanto os projetos ferroviários somam R$ 160 bilhões.


No setor ferroviário, estão previstos 18 projetos: 17 leilões, sendo oito concessões e nove chamamentos públicos para autorização, além de uma oferta permanente de terminais e trechos ferroviários ociosos.


De acordo com o Ministério dos Transportes, a estratégia busca ampliar a participação da iniciativa privada na expansão da infraestrutura ferroviária, com mecanismos para reduzir riscos e viabilizar empreendimentos. Entre os instrumentos previstos estão investimentos cruzados, aportes governamentais, garantias públicas, contas vinculadas e financiamento especial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).


Desde 2023, o governo contratou estudos para cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias. A intenção é ampliar a capacidade de transporte de cargas e passageiros e integrar a malha ferroviária a rodovias, portos e terminais, fortalecendo a ligação entre áreas produtoras e corredores de exportação.

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