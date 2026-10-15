EF-118: ferrovia Vitória-Rio será leiloada em abril, prevê governo

O edital de concessão da EF-118, ferrovia planejada para conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, deve ser publicado em dezembro deste ano; o leilão está previsto para abril de 2027. O novo cronograma foi apresentado nesta quinta-feira (15) pelo ministro dos Transportes, George Santoro, durante o anúncio da carteira de projetos de concessões rodoviárias e ferroviárias para o próximo ano, realizado na sede da B3, em São Paulo.





O projeto, também conhecido como Anel Ferroviário do Sudeste ou ferrovia Vitória-Rio, é uma das iniciativas previstas na carteira ferroviária do governo federal. A proposta é ampliar a conexão entre a malha ferroviária nacional e os portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, fortalecendo o transporte de cargas e a ligação entre áreas produtoras e corredores de exportação.





A nova previsão ocorre após sucessivos adiamentos no cronograma da concessão. A expectativa agora é que a publicação do edital permita avançar para a disputa entre os interessados no projeto no primeiro semestre de 2027.