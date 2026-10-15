Adolescente é estuprado na Beira Rio e dois suspeitos são presos em Colatina

Um adolescente de 14 anos foi estuprado na Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima registrou a ocorrência na delegacia do município no último sábado (10). Na tarde desta quinta-feira (15), dois homens, de 19 e 31 anos, foram presos preventivamente, suspeitos de cometer o crime.





De acordo com a Polícia Civil, o adolescente relatou que voltava para casa após uma confraternização de sua escola. Enquanto subia as escadas atrás de um estabelecimento no Centro, foi abordado por dois homens, que afirmou não reconhecer.





Ainda segundo o relato à polícia, os suspeitos levaram a vítima à força até um ponto da Avenida Beira Rio com acesso à margem do Rio Doce. Em seguida, os homens obrigaram o jovem a praticar atos sexuais.





O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina, que identificou os suspeitos e pediu a prisão preventiva de ambos. Os mandados foram expedidos pela Justiça e cumpridos na tarde desta quinta-feira (15), no município.





As identidades dos envolvidos não serão divulgadas para preservar a identidade e a privacidade da vítima.