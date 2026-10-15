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Violência

Adolescente é estuprado na Beira Rio e dois suspeitos são presos em Colatina

Segundo a Polícia Civil, vítima de 14 anos foi abordada no Centro e levada à força até a margem do rio; homens de 19 e 31 anos foram presos preventivamente nesta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 19:45

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

15 out 2026 às 19:45

Um adolescente de 14 anos foi estuprado na Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima registrou a ocorrência na delegacia do município no último sábado (10). Na tarde desta quinta-feira (15), dois homens, de 19 e 31 anos, foram presos preventivamente, suspeitos de cometer o crime.


De acordo com a Polícia Civil, o adolescente relatou que voltava para casa após uma confraternização de sua escola. Enquanto subia as escadas atrás de um estabelecimento no Centro, foi abordado por dois homens, que afirmou não reconhecer.


Ainda segundo o relato à polícia, os suspeitos levaram a vítima à força até um ponto da Avenida Beira Rio com acesso à margem do Rio Doce. Em seguida, os homens obrigaram o jovem a praticar atos sexuais.


O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina, que identificou os suspeitos e pediu a prisão preventiva de ambos. Os mandados foram expedidos pela Justiça e cumpridos na tarde desta quinta-feira (15), no município. 


As identidades dos envolvidos não serão divulgadas para preservar a identidade e a privacidade da vítima.

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