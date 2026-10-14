Voto Lulaço: partido de Casagrande pede empenho total nas campanhas de Lula e Ricardo Ferraço

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, deu nesta quarta-feira (14) uma orientação enérgica para mobilizar dirigentes municipais do partido a procurar os dirigentes do PT e pedir votos para Lula e Ricardo Ferraço (voto Lulaço) no 2º turno. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro, sigla que tem por maior líder no Estado o ex-governador Renato Casagrande, um dos dois senadores eleitos pelo Espírito Santo no último dia 4.





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No plano nacional, o PSB é um dos principais partidos aliados ao PT. Tem o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, candidato ao mesmo cargo na coligação de Lula.





Ainda no 1º turno, seguindo a posição do partido, Casagrande declarou apoio e voto em Lula, mas não se envolveu pessoalmente na campanha do presidente. No 2º turno, após ser eleito senador, mantém postura discreta em relação à campanha presidencial, enquanto se dedica intensamente à campanha de Ricardo para governador. Ricardo é apoiado pelo PSB e tem em Casagrande seu maior aliado e cabo eleitoral.





Em mensagem disparada para os diretórios municipais do PSB, à qual a Coluna Vitor Vogas teve acesso, Gavini conclama a militância a se juntar ao PT e se mobilizar na campanha pela reeleição de Lula e, simultaneamente, na campanha de Ricardo a governador.





“Como vocês sabem, o candidato e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é filiado ao nosso partido, uma pessoa digna, com muitas entregas e extremamente preparado, por isto a orientação do PSB é que vocês procurem os membros da direção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) e se organizem para pedir votos para Lula (13) e Alckmin (40), presidente e vice-presidente, e para Ricardo Ferraço, governador (15)”, escreveu Gavini, na mensagem.





“O Brasil precisa de Lula e o ES precisa de Ricardo, vamos nos juntar e virar este jogo, depende somente do nosso trabalho. Para o Brasil continuar no caminho certo é Lula e para o ES continuar crescendo é Ricardo”, exortou Gavini, na mensagem. Ele ainda pediu aos colegas que peçam votos “a todas as pessoas que encontrarem” e “façam uso das redes sociais para buscar os votos”.





Em conversa com esta coluna, Gavini confirmou a orientação de voto casado em Ricardo e Lula.





“Vimos o resultado das eleições parlamentares no 1º turno. Não contestamos o resultado. Foi legítimo e foi democrático. Mas é extremamente perigosa a ascensão da extrema direita ao poder, com o controle da Câmara e do Senado. O contraponto nacional a isso é a reeleição do presidente Lula. A única força de resistência para equilibrar um pouco o jogo é a sua reeleição”, opinou o presidente estadual do PSB.





“Quanto a Ricardo, o PSB está com ele para manter o desenvolvimento do Espírito Santo e dar continuidade a tudo o que Casagrande fez. Não queremos que isso pare. E Ricardo não poderá se reeleger em 2030. Tem espaço para outros grupos depois. Agora, a gente entende que Ricardo é o melhor para acabar o que começamos. Ele sabe de todos os projetos, está extremamente preparado, é um cara trabalhador como Renato. O PSB está completamente fechado com ele.”