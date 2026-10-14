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Vitor Vogas

Voto Lulaço: partido de Casagrande pede empenho total nas campanhas de Lula e Ricardo Ferraço

Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, deu orientação enérgica para mobilizar dirigentes municipais a procurar os dirigentes do PT e pedir votos para Lula e Ricardo Ferraço (voto Lulaço)

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 15:43

Públicado em 

14 out 2026 às 15:43
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
No sentido da leitura: Lula, Alberto Gavini e Ricardo Ferraço
No sentido da leitura: Lula (PT), Alberto Gavini (PSB) e Ricardo Ferraço (MDB) Fotomontagem

O presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, deu nesta quarta-feira (14) uma orientação enérgica para mobilizar dirigentes municipais do partido a procurar os dirigentes do PT e pedir votos para Lula e Ricardo Ferraço (voto Lulaço) no 2º turno. O PSB é o Partido Socialista Brasileiro, sigla que tem por maior líder no Estado o ex-governador Renato Casagrande, um dos dois senadores eleitos pelo Espírito Santo no último dia 4.


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No plano nacional, o PSB é um dos principais partidos aliados ao PT. Tem o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, candidato ao mesmo cargo na coligação de Lula.


Ainda no 1º turno, seguindo a posição do partido, Casagrande declarou apoio e voto em Lula, mas não se envolveu pessoalmente na campanha do presidente. No 2º turno, após ser eleito senador, mantém postura discreta em relação à campanha presidencial, enquanto se dedica intensamente à campanha de Ricardo para governador. Ricardo é apoiado pelo PSB e tem em Casagrande seu maior aliado e cabo eleitoral.


Em mensagem disparada para os diretórios municipais do PSB, à qual a Coluna Vitor Vogas teve acesso, Gavini conclama a militância a se juntar ao PT e se mobilizar na campanha pela reeleição de Lula e, simultaneamente, na campanha de Ricardo a governador.


“Como vocês sabem, o candidato e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é filiado ao nosso partido, uma pessoa digna, com muitas entregas e extremamente preparado, por isto a orientação do PSB é que vocês procurem os membros da direção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) e se organizem para pedir votos para Lula (13) e Alckmin (40), presidente e vice-presidente, e para Ricardo Ferraço, governador (15)”, escreveu Gavini, na mensagem.


“O Brasil precisa de Lula e o ES precisa de Ricardo, vamos nos juntar e virar este jogo, depende somente do nosso trabalho. Para o Brasil continuar no caminho certo é Lula e para o ES continuar crescendo é Ricardo”, exortou Gavini, na mensagem. Ele ainda pediu aos colegas que peçam votos “a todas as pessoas que encontrarem” e “façam uso das redes sociais para buscar os votos”.


Em conversa com esta coluna, Gavini confirmou a orientação de voto casado em Ricardo e Lula.


“Vimos o resultado das eleições parlamentares no 1º turno. Não contestamos o resultado. Foi legítimo e foi democrático. Mas é extremamente perigosa a ascensão da extrema direita ao poder, com o controle da Câmara e do Senado. O contraponto nacional a isso é a reeleição do presidente Lula. A única força de resistência para equilibrar um pouco o jogo é a sua reeleição”, opinou o presidente estadual do PSB.


“Quanto a Ricardo, o PSB está com ele para manter o desenvolvimento do Espírito Santo e dar continuidade a tudo o que Casagrande fez. Não queremos que isso pare. E Ricardo não poderá se reeleger em 2030. Tem espaço para outros grupos depois. Agora, a gente entende que Ricardo é o melhor para acabar o que começamos. Ele sabe de todos os projetos, está extremamente preparado, é um cara trabalhador como Renato. O PSB está completamente fechado com ele.”

O voto Pazula

Ao mesmo tempo, o voto Pazula, ou Lulapazola, também é uma realidade. Alguns moradores da periferia de Vitória, por exemplo, votam em Lula para presidente e em Pazolini para governador pelos mesmos motivos: os programas sociais/assistenciais e a utilização dos serviços públicos, tanto os do Governo Federal como os municipais.

O voto Ricanaro

Em paralelo, aliados de Ricardo mais à direita têm investido na estratégia do voto Ricanaro: ele para governador, Flávio Bolsonaro (PL) para presidente. Exemplos são o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), e o deputado federal reeleito Gilson Daniel (Podemos). 

O voto Pazonaro (ou Bolsolini)

Quanto aos votos Pazonaro (ou Bolsolini), são autoevidentes, até porque, diferentemente do 1º turno, Pazolini no 2º turno tem colado sua imagem na de Flávio (inclusive em materiais de campanha, como wind banners). O PL está em sua coligação, e os dois se apoiam mutuamente.

Flávio virá a Vitória no próximo sábado (17) para um ato de campanha na Praia de Camburi, ao lado de Pazolini. 

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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