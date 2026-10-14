Temos um jogo: as boas e as más notícias da Quaest para Ricardo e Pazolini

O primeiro levantamento da Quaest sobre o segundo turno da eleição para governador do Espírito Santo oferece boas e más notícias para os dois candidatos na disputa, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).





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A melhor notícia para Pazolini é que, após ter chegado muito perto de se consagrar vitorioso já no primeiro turno, no dia 4, o ex-prefeito de Vitória mantém a liderança da corrida no meio do segundo, fora da margem de erro da pesquisa (que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos). Nas intenções estimuladas de voto, ele tem 47%, contra 38% de Ricardo. A vantagem de 9 pontos é relativamente confortável, mas não é algo que lhe permita “cantar vitória antes da hora”.





A Quaest não faz a conversão desses números em votos válidos, a esta altura do processo. Mas, num cálculo básico, feito por conta do colunista, Pazolini teria algo como 55,3% dos votos válidos, ante 44,7% de Ricardo. Pouco mais de 10 pontos de vantagem.





Já para Ricardo, a melhor notícia trazida pela pesquisa é que a eleição não acabou de véspera: ele segue vivo no jogo, o qual, por sua vez, segue aberto. Após ter chegado mais de 15 pontos atrás de Pazolini no 1º turno, ele aparece 9 pontos atrás do adversário nas intenções estimuladas de voto.





Não é uma vantagem acachapante a favor de Pazolini, nem uma diferença inalcançável, como alguns poderiam esperar. Com base estritamente nesses números, a campanha de Ricardo ganha fôlego (quiçá um novo ânimo), pois, embora difícil, é matematicamente possível manter a esperança de virada.





Outra boa notícia para Ricardo é o percentual de indecisos, mesmo na estimulada: 10%. Outros 5% manifestam a intenção de votar nulo ou em branco. São 15% de votos que os dois podem disputar.





Na espontânea, o percentual de indecisos é consideravelmente elevado: nada menos que 33%, numa eleição que já teve 1º turno.





Ainda na lista de notícias positivas para Ricardo, 15% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de voto. Por outro lado – e esta é boa para Pazolini –, o ex-prefeito de Vitória tem um voto mais consolidado: só 11% dos que pretendem votar nele dizem que ainda podem mudar. Os eleitores de Ricardo que ainda podem mudar chegam a 20%.





Boa notícia para Ricardo: a aprovação de seu governo, que já era alta, subiu um pouco mais, passando de 54% para 57%. A desaprovação também subiu, mas segue bem distante: passou de 13% para 18%. O saldo positivo é de 39 pontos.





A avaliação positiva de Ricardo também cresceu, de 41% para 45%. Somando-se os 34% de regular, o número chega a 79%. Um dos grandes desafios de Ricardo é justamente converter em votos essa boa avaliação do governo estadual liderado por ele e herdado de Renato Casagrande (PSB).





Boa notícia para Pazolini: independentemente da intenção de voto, 63% dos entrevistados acham que ele vai ganhar, contra só 25% para os quais será Ricardo o ganhador.





Outra boa notícia para o ex-prefeito: a Quaest mede o quesito “rejeição” de um modo mais específico. No universo de 1.098 entrevistados, 58% dizem conhecer Pazolini e fazer dele uma imagem positiva. Só 14% o conhecem e têm uma imagem negativa sobre ele.





Os números de Ricardo são ligeiramente piores, mas não muito: 52% o conhecem e têm uma imagem positiva dele; 19% conhecem o governador e têm uma imagem negativa dele.





Finalmente, uma boa notícia para Pazolini é que 44% dos entrevistados gostariam que o governador eleito fosse aliado de Flávio Bolsonaro (PL). Outros 28% prefeririam que fosse aliado de Lula e 21%, que fosse independente (como Ricardo tem se apresentado).





Pazolini é o candidato de Flávio e, ao contrário da estratégia mantida no 1º turno, colou no presidenciável no 2º turno. No próximo sábado (17), farão atividade de campanha juntos pela orça de Camburi, em Vitória.





De acordo com a mesma pesquisa, Flávio hoje tem 51% das intenções de voto na estimulada no Espírito Santo, contra 38% de Lula.





Sessenta e um por cento dos entrevistados sabem que Flávio apoia Pazolini. Outros 60% sabem que Casagrande apoia Ricardo.





Casagrande terminou seu terceiro governo, em abril, muito bem avaliado. No último dia 4, mesmo com a tsunami bolsonarista, “sobreviveu” e foi o senador eleito com mais votos no Espírito Santo. Teve, para o Senado, mais de 200 mil votos a mais do que teve Ricardo para o Palácio Anchieta.





Um dos evidentes desafios que se impõem à campanha de Ricardo é converter em votos para ele o capital político e a votação do seu principal apoiador.