Temos um jogo: as boas e as más notícias da Quaest para Ricardo e Pazolini

O primeiro levantamento da Quaest sobre o segundo turno da
eleição para governador do Espírito Santo oferece boas e más notícias para os
dois candidatos na disputa, Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço
(MDB).
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A melhor notícia para Pazolini é que, após ter chegado muito
perto de se consagrar vitorioso já no primeiro turno, no dia 4, o ex-prefeito
de Vitória mantém a liderança da corrida no meio do segundo, fora da margem de
erro da pesquisa (que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos). Nas
intenções estimuladas de voto, ele tem 47%, contra 38% de Ricardo. A vantagem de 9 pontos é
relativamente confortável, mas não é algo que lhe permita “cantar vitória antes
da hora”.
A Quaest não faz a conversão desses números em votos
válidos, a esta altura do processo. Mas, num cálculo básico, feito por conta do
colunista, Pazolini teria algo como 55,3% dos votos válidos, ante 44,7% de
Ricardo. Pouco mais de 10 pontos de vantagem.
Já para Ricardo, a melhor notícia trazida pela pesquisa é
que a eleição não acabou de véspera: ele segue vivo no jogo, o qual, por sua
vez, segue aberto. Após ter chegado mais de 15 pontos atrás de Pazolini no 1º
turno, ele aparece 9 pontos atrás do adversário nas intenções estimuladas de
voto.
Não é uma vantagem acachapante a favor de Pazolini, nem uma diferença
inalcançável, como alguns poderiam esperar. Com base estritamente nesses
números, a campanha de Ricardo ganha fôlego (quiçá um novo ânimo), pois, embora
difícil, é matematicamente possível manter a esperança de virada.
Outra boa notícia para Ricardo é o percentual de indecisos, mesmo na estimulada: 10%. Outros 5% manifestam a intenção de votar nulo ou em
branco. São 15% de votos que os dois podem disputar.
Na espontânea, o percentual de indecisos é consideravelmente elevado: nada menos que 33%, numa eleição que já teve 1º turno.
Ainda na lista de notícias positivas para Ricardo, 15% dos
entrevistados afirmam que ainda podem mudar de voto. Por outro lado – e esta é
boa para Pazolini –, o ex-prefeito de Vitória tem um voto mais consolidado: só
11% dos que pretendem votar nele dizem que ainda podem mudar. Os eleitores de
Ricardo que ainda podem mudar chegam a 20%.
Boa notícia para Ricardo: a aprovação de seu governo, que já
era alta, subiu um pouco mais, passando de 54% para 57%. A desaprovação também
subiu, mas segue bem distante: passou de 13% para 18%. O saldo positivo é de 39 pontos.
A avaliação positiva de Ricardo também cresceu, de 41% para
45%. Somando-se os 34% de regular, o número chega a 79%. Um dos grandes desafios
de Ricardo é justamente converter em votos essa boa avaliação do governo
estadual liderado por ele e herdado de Renato Casagrande (PSB).
Boa notícia para Pazolini: independentemente da intenção de
voto, 63% dos entrevistados acham que ele vai ganhar, contra só 25% para os
quais será Ricardo o ganhador.
Outra boa notícia para o ex-prefeito: a Quaest mede o
quesito “rejeição” de um modo mais específico. No universo de 1.098
entrevistados, 58% dizem conhecer Pazolini e fazer dele uma imagem positiva. Só
14% o conhecem e têm uma imagem negativa sobre ele.
Os números de Ricardo são ligeiramente piores, mas não muito:
52% o conhecem e têm uma imagem positiva dele; 19% conhecem o governador e têm
uma imagem negativa dele.
Finalmente, uma boa notícia para Pazolini é que 44% dos
entrevistados gostariam que o governador eleito fosse aliado de Flávio
Bolsonaro (PL). Outros 28% prefeririam que fosse aliado de Lula e 21%, que
fosse independente (como Ricardo tem se apresentado).
Pazolini é o candidato de Flávio e, ao contrário da
estratégia mantida no 1º turno, colou no presidenciável no 2º turno. No próximo sábado (17), farão atividade de campanha juntos pela orça de Camburi, em Vitória.
De acordo com a mesma pesquisa, Flávio hoje tem 51% das
intenções de voto na estimulada no Espírito Santo, contra 38% de Lula.
Sessenta e um por cento dos entrevistados sabem que Flávio
apoia Pazolini. Outros 60% sabem que Casagrande apoia Ricardo.
Casagrande terminou seu terceiro governo, em abril, muito
bem avaliado. No último dia 4, mesmo com a tsunami bolsonarista, “sobreviveu” e
foi o senador eleito com mais votos no Espírito Santo. Teve, para o Senado, mais de 200 mil
votos a mais do que teve Ricardo para o Palácio Anchieta.
Um dos evidentes desafios que se impõem à campanha de
Ricardo é converter em votos para ele o capital político e a votação do seu
principal apoiador.
Eleições 2026
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.
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