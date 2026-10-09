Ricardo distribui acenos para a esquerda, o centro e a direita não radicalizada

“Eu sou reconhecidamente uma pessoa de centro-direita.” A afirmação foi feita pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), durante a sabatina do candidato à reeleição para A Gazeta e a CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (9). A “autodeclaração” confirma uma obviedade: por sua história política e suas convicções pessoais, Ricardo realmente é e sempre foi um político de centro-direita (ou direita moderada). A novidade é ele ter verbalizado isso, dando a si mesmo uma definição do ponto de vista ideológico.





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Durante todo o 1º turno – inclusive em nossa sabatina, na qual lhe perguntei diretamente sobre isso –, Ricardo evitou qualquer tipo de identificação político-ideológica.





Agora, classificar-se como centro-direita denota uma mudança de estratégia por parte de Ricardo, acenando para esse eleitorado que também se identifica assim.





Trata-se de parcela significativa do eleitorado capixaba. Segundo a Quaest de 25 de setembro, 22% dos eleitores do Espírito Santo se consideram de “direita não bolsonarista”. A pesquisa também mostrou que Ricardo estava perdendo por muito, para Pazolini, não só entre os “bolsonaristas”, mas também entre a “direita não bolsonarista”. Essa tendência captada pela Quaest certamente escoou para as urnas no último domingo (5).





Esse foi o primeiro aceno importante feito por Ricardo na sabatina. Mas não foi o único. Ao mesmo tempo, ele acenou para eleitores de centro, mais independentes (28% do total, segundo a Quaest) e, de maneira mais sutil, também para eleitores de esquerda que, no 1º turno, deram 15,32% dos votos válidos para Helder Salomão (PT).





Como Ricardo fez isso? Fazendo questão de se definir, também, por *seis vezes* ao longo da entrevista, como um representante do “centro democrático” e como alguém que não tem “viés autoritário”.





Ele deixou claro que não é de esquerda (e não é mesmo, esta é outra obviedade). Mas, ao incluir a si mesmo no campo democrático e frisar que não tem “viés autoritário”, Ricardo, nas entrelinhas, quer dizer para esse eleitor que foi com Helder no 1º turno e agora está meio à deriva: “para você que é contra a radicalização de direita e vê algum risco à democracia do país, eu sou sua melhor opção no Espírito Santo; sou seu ‘voto útil’”...





Até porque, por essa ótica, esse mesmo eleitor rejeita a candidatura de Pazolini, aliado de Flávio Bolsonaro (PL) e agora colado na imagem dele no 2º turno.





A declaração de Ricardo e seu subtexto estão em linha com a nota oficial do PT-ES, orientando seus filiados e apoiadores a votarem contra Pazolini no Espírito Santo (precisamente, “nos aliados do candidato Flávio Bolsonaro”), embora sem um apoio explícito a Ricardo. O argumento central do PT-ES: “não permitir retrocessos e ameaças à democracia”. Foi emblemático, aliás, que o PT tenha emitido sua nota oficial logo após a sabatina de Ricardo.





Pessoalmente (até por coerência), Ricardo não está alinhado com Lula... Mas notem bem: na sabatina, foi igualmente emblemático que ele não tenha declarado voto em Flávio para presidente (enquanto 16 diretórios estaduais do MDB já o fizeram). Se o fizesse, automaticamente se incluiria entre “os aliados do candidato Flávio Bolsonaro”, rechaçados pelo PT-ES.





Mais uma vez questionado sobre quem apoia para presidente, o governador do Espírito Santo preferiu não declarar voto. Se tivesse manifestado preferência por Flávio, teria instantaneamente perdido os potenciais milhares de votos que foram para Helder no 1º turno – decisivos se ele quiser nutrir alguma esperança de virar o jogo contra Pazolini.





Os votos dos bolsonaristas mais engajados – aqueles que só votam em quem está com Flávio –, Ricardo dificilmente terá, ainda mais agora que Pazolini colou de vez no presidenciável do PL.





Mas nem todos os eleitores de Flávio necessariamente votarão em Pazolini. Há aqueles da direita moderada, ou direita não bolsonarista, que votam em Flávio contra Lula para presidente, por absoluta rejeição ao petista, mas podem preferir um governador de centro-direita democrática, com o perfil de Ricardo, para governar o Espírito Santo. A campanha pelo voto “RicaNaro”, inclusive, já foi posta por aliados dele (não ele) nas redes.





É para esse eleitorado que Ricardo fez o primeiro aceno. Se fizesse um gesto muito forte para atrair eleitores de Lula, ele poderia afugentar essa grande parcela de eleitores da direita não bolsonarista.





Ao mesmo tempo, se fizesse um gesto forte em direção ao bolsonarismo, para atrair eleitores de Flávio, ele perderia de cara a possibilidade de conquistar “votos úteis” de petistas (e da esquerda em geral) no 2º turno.