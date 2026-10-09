“Sou de centro-direita, mas sou democrático”, diz Ricardo em sabatina de A Gazeta e CBN

Candidato à reeleição para o comando do Palácio Anchieta, o governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o segundo turno é momento de debater os projetos para o futuro do Espírito Santo e que tem confiança para deixar clara a diferença entre as propostas dele e do adversário nas urnas.
Na primeira votação, Ricardo teve 34,06% dos votos, enquanto seu adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou com 49,65%.
Durante sabatina com colunistas de A Gazeta e mediada pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, Ricardo definiu sua posição política.
“Sou uma pessoa reconhecidamente de centro-direita, mas sou democrático. Entendo e respeito a pluralidade, não tenho viés autoritário. Sou uma pessoa que sabe dialogar, mobilizar e que tem capacidade de construir agenda”, afirmou o candidato ao ser questionado sobre como deve desafiar as estatísticas de conseguir uma virada no segundo turno.
Sobre possível apoio de Helder Salomão (PT), que ficou em terceiro lugar com 15,32% dos votos, afirmou que ainda não esteve com o candidato ou com o partido petista, em busca de apoio.
"A população conhece a minha trajetória de vida. Sou do campo de centro-direita. Mas obviamente que o projeto que eu lidero tem pessoas que vão votar na esqueda e na direita. Vou manter a minha coerência. O papel de governador é unir o Estado", respondeu, ao dizer, como na sabatina do primeiro turno, que a função do chefe do Executivo não é fazer oposição ao presidente da República.
Ele também foi questionado sobre quem apoia na disputa para o governo federal, mas não declarou seu voto na campanha nacional.
No início da sabatina, Ricardo foi questionado sobre como avalia um encontro de Pazolini registrado nas redes sociais do deputado federal Da Vitória (PP) e do deputado estadual Marcelo Santos (União), líderes da Federação União Progressista no Estado, que está do candidato à reeleição.
"Fui avisado que essa reunião aconteceria. Temos uma aliança firme e forte com a federação, que inclusive indiciou Camilo Neves (PP), meu candidato a vice-governador. Na política, nós conversamos, dialogamos, mas tenho confiança que vamos continuar juntos e unidos", respondeu.
Durante o bate-papo com jornalistas da Gazeta, Ricardo propôs abrir uma mesa de negociação com os professores da rede estadual para ampliar o tempo de planejamento das aulas fora do ambiente escolar. Ele destacou que a legislação federal fixa o piso de um terço da carga horária para planejamento, mas pretende utilizar o equilíbrio fiscal do Estado para aproximar esse percentual do modelo aplicado nos institutos federais, visando à saúde mental e ao ganho de eficiência dos educadores.
"Pretendo debater com os professores, com o magistério, a ampliação do tempo de planejamento para que nós possamos cuidar do bem-estar e para que os professores possam ter mais tempo para o planejamento. Acredito que isso aí vai, inclusive, estimula o concurso público", afirmou.
Também apresentou uma proposta de implementação de um cashback de ICMS via Pix voltado para motoristas de aplicativo, taxistas e entregadores. A iniciativa prevê a restituição de parte do imposto estadual pago no abastecimento de combustíveis mediante a inclusão do CPF na nota fiscal.
Segundo Ferraço, a Secretaria da Fazenda já elabora os estudos para viabilizar o benefício, amparado pela classificação nota A de gestão fiscal do Estado e a proposta deve ser viabilizada ainda neste mandato, dando prosseguimento até mesmo caso não seja reeleito.
A respeito de segurança pública, defendeu a continuidade e expansão do programa Estado Presente, citando o uso de tecnologias como torres de monitoramento com inteligência artificial para combater crimes patrimoniais, furtos e roubos. Mencionou também a incorporação de 3.600 novos policiais militares e o reforço do efetivo das Polícias Civil, Penal e Científica.
Quanto ao desenvolvimento econômico do Estado, citou a atração da fábrica da GWM em Aracruz e investimentos da ArcelorMittal como exemplos do fortalecimento da matriz produtiva, ressaltando que a dependência dos royalties do petróleo caiu de 20% para 5% na arrecadação estadual.
Reconheceu que o cenário de baixa taxa de desemprego impõe o desafio da escassez de mão de obra qualificada, o qual pretende combater ampliando parcerias com os Institutos Federais e o Sistema S para capacitar profissionais, incluindo trabalhadores da faixa etária acima dos 40 anos.
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