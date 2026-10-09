“Sou de centro-direita, mas sou democrático”, diz Ricardo em sabatina de A Gazeta e CBN

Candidato à reeleição para o comando do Palácio Anchieta, o governador Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que o segundo turno é momento de debater os projetos para o futuro do Espírito Santo e que tem confiança para deixar clara a diferença entre as propostas dele e do adversário nas urnas.





Na primeira votação, Ricardo teve 34,06% dos votos, enquanto seu adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou com 49,65%.





Durante sabatina com colunistas de A Gazeta e mediada pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, Ricardo definiu sua posição política.





“Sou uma pessoa reconhecidamente de centro-direita, mas sou democrático. Entendo e respeito a pluralidade, não tenho viés autoritário. Sou uma pessoa que sabe dialogar, mobilizar e que tem capacidade de construir agenda”, afirmou o candidato ao ser questionado sobre como deve desafiar as estatísticas de conseguir uma virada no segundo turno.





Sobre possível apoio de Helder Salomão (PT), que ficou em terceiro lugar com 15,32% dos votos, afirmou que ainda não esteve com o candidato ou com o partido petista, em busca de apoio.





"A população conhece a minha trajetória de vida. Sou do campo de centro-direita. Mas obviamente que o projeto que eu lidero tem pessoas que vão votar na esqueda e na direita. Vou manter a minha coerência. O papel de governador é unir o Estado", respondeu, ao dizer, como na sabatina do primeiro turno, que a função do chefe do Executivo não é fazer oposição ao presidente da República.





Ele também foi questionado sobre quem apoia na disputa para o governo federal, mas não declarou seu voto na campanha nacional.