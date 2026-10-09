Debandada? Aliados de Ricardo aparecem ao lado de Pazolini no 2º turno

Em tese, aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) os presidentes estaduais do PP, Da Vitória, e do União Brasil, Marcelo Santos, sentaram-se à mesa com o adversário do emedebista nesta sexta-feira (9).





Até agora, não houve uma declaração de apoio explícita dos dois ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas uma imagem vale mais que mil palavras.





"Por meio do diálogo, sempre podemos construir pontes para o futuro", escreveu Pazolini, no Instagram. O texto é a legenda da foto com Da Vitória e Marcelo, todos sorridentes.





O café, organizado pelo presidente estadual do partido de Pazolini, Erick Musso, deve ter descido amargo para Ricardo.









Marcelo subiu no palanque do candidato do MDB ainda no final de 2025. Da Vitória demorou um pouco mais, fez isso em março, o que selou o apoio da superfederação União Progressista ao governador.





Tudo isso, entretanto, foi antes do resultado das urnas no primeiro turno do pleito de 2026.





No domingo (04), Pazolini recebeu 49,65% dos votos, quase venceu Ricardo, que alcançou 34,06%, já na primeira etapa do pleito.





Agora, parece que Marcelo e Da Vitória pularam do barco.





Após a conversa da manhã desta sexta, integrantes do time de Pazolini contaram à coluna que esperam que prefeitos e lideranças ligadas à superfederação sejam, na prática, liberadas para endossar a candidatura do ex-prefeito.





VICE





A eventual debandada da federação formada por PP e União Brasil do palanque chama ainda mais a atenção levando em conta que o vice de Ricardo, o vereador de Vitória Camilo Neves, é filiado ao PP.