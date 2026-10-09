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Letícia Gonçalves

Debandada? Aliados de Ricardo aparecem ao lado de Pazolini no 2º turno

Da Vitória (PP) e Marcelo Santos (União) tomaram café da manhã com o ex-prefeito de Vitória nesta sexta-feira (9). Até agora, não houve declaração explícita de apoio, mas uma imagem vale mais que mil palavras

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 07:36

Públicado em 

09 out 2026 às 07:36
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini
Da Vitória, Marcelo Santos, Erick Musso e Lorenzo Pazolini durante café da manhã, nesta sexta-feira (9) Instagram/@lorenzopazolini
Em tese, aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) os presidentes estaduais do PP, Da Vitória, e do União Brasil, Marcelo Santos, sentaram-se à mesa com o adversário do emedebista nesta sexta-feira (9).

Até agora, não houve uma declaração de apoio explícita dos dois ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas uma imagem vale mais que mil palavras.

"Por meio do diálogo, sempre podemos construir pontes para o futuro", escreveu Pazolini, no Instagram. O texto é a legenda da foto com Da Vitória e Marcelo, todos sorridentes. 

O café, organizado pelo presidente estadual do partido de Pazolini, Erick Musso, deve ter descido amargo para Ricardo.


Marcelo subiu no palanque do candidato do MDB ainda no final de 2025. Da Vitória demorou um pouco mais, fez isso em março, o que selou o apoio da superfederação União Progressista ao governador.

Tudo isso, entretanto, foi antes do resultado das urnas no primeiro turno do pleito de 2026.

No domingo (04), Pazolini recebeu 49,65% dos votos, quase venceu Ricardo, que alcançou 34,06%, já na primeira etapa do pleito.

Agora, parece que Marcelo e Da Vitória pularam do barco.

Após a conversa da manhã desta sexta, integrantes do time de Pazolini contaram à coluna que esperam que prefeitos e lideranças ligadas à superfederação sejam, na prática, liberadas para endossar a candidatura do ex-prefeito.

VICE

A eventual debandada da federação formada por PP e União Brasil do palanque chama ainda mais a atenção levando em conta que o vice de Ricardo, o vereador de Vitória Camilo Neves, é filiado ao PP.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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