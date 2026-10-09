"Não me preparei": o desempenho tímido de Manato nas urnas em 2026

Coronel Ramalho, o único deputado federal eleito pela legenda, teve uma receita de R$ 1.242.815,00.
Depois, percebi que mesmo que eu tivesse 50 mil votos nós (o Republicanos) não faríamos dois deputados federais. Vi que eu não tinha chance e desanimei
Carlos Manato (Republicanos) Ex-deputado federal
Ele ainda completou que, em 2026, "houve um fenômeno que ninguém esperava", em referência a Lucas Polese, candidato do PL a deputado federal que alcançou a impressionante marca de 419.735 votos. "Quase todo mundo da direita votou nele, não sobrou para ninguém".
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