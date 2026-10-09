"Não me preparei": o desempenho tímido de Manato nas urnas em 2026

Em 2022 o ex-deputado federal Carlos Manato (na época, filiado ao PL) deu trabalho para o então governador Renato Casagrande (PSB). Conquistou 800.598 votos e levou a disputa pelo Palácio Anchieta para o segundo turno, o que não acontecia desde 1994. O socialista foi o mais votado na primeira etapa do pleito e, na segunda, e levou a disputa pelo Palácio Anchieta para o segundo turno, o que não acontecia desde 1994. O socialista foi o mais votado na primeira etapa do pleito e, na segunda, superou o candidato do PL outra vez





Manato saiu do pleito com um capital político respeitável, apesar de o desempenho dele ter sido creditado quase exclusivamente à onda bolsonarista que embalou Jair Bolsonaro no estado.





Quatro anos depois, entretanto, o ex-parlamentar apareceu nas urnas novamente e teve um resultado tímido, para dizer o mínimo.









Em 2026 Manato recebeu 17.808 votos como candidato a deputado federal. Para se ter uma ideia, o eleito com menos votos foi Lucas, "o federal da direita", escolhido por 43.973 eleitores.









Quem concorreria a uma vaga na Câmara seria Soraya Manato, esposa do ex-deputado. Ela, porém, desistiu da empreitada e foi substituída pelo marido.





"Tive um problema familiar, Soraya não quis ser candidata, para cuidar do neto. Minha entrada para deputado federal não foi boa. O partido contava com a Soraya para a distribuição da verba (do fundo eleitoral). O quantitativo de verba que iria para a Soraya não veio para mim, porque é diferente a divisão de recursos entre homens e mulheres", afirmou Manato.

De acordo com dados do DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Manato contou com quase R$ 1 milhão, mais precisamente R$ 926.148,33, para fazer campanha.



