Partido de Hartung declara apoio a Lorenzo Pazolini no 2º turno

O prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos (PSD) declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo. No primeiro turno, o PSD ficou neutro, não apoiou ninguém





O partido é presidido por Renzo no estado, mas o principal integrante da sigla é o ex-governador Paulo Hartung.





Renzo encontrou-se com Pazolini nesta terça-feira (6). À coluna, o prefeito de Colatina afirmou que Hartung não participou da decisão de endossar Pazolini:









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui "Quem fala pelo partido sou eu. Foi uma decisão partidária, junto com a nacional'.





Durante o primeiro turno, o PSD oscilou entre os palanques de Pazolini e Ricardo Ferraço (MDB), mas acabou não segurando a mão de ninguém.





A inclinação era ficar com Pazolini. O republicano até ofereceu a vaga de vice ao PSD, que seria ocupada pela esposa de Renzo, Lívia Vasconcelos.





Mas no palanque do ex-prefeito de Vitória não havia espaço para o candidato ao Senado do PSD, o deputado estadual Sérgio Meneguelli. Por isso, a aliança não se confirmou ainda na primeira etapa do pleito.





Recuei por causa do compromisso que eu tinha com o Meneguelli", lembrou Renzo. "Lá atrás já teve uma declaração pública do Kassab (presidente nacional do PSD) de o PSD ficar com o Republicanos.





"Não posso esquecer também que tinha o convite para a minha esposa ser vice. Isso pesa", ressaltou.





Agora, o prefeito de Colatina pretende participar ativamente da campanha de Pazolini, juntando-se a caminhadas ao lado do aliado, por exemplo: "É algo natural. O apoio tem que ser integral".