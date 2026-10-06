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Letícia Gonçalves

Partido de Hartung declara apoio a Lorenzo Pazolini no 2º turno

Presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos afirmou que ex-governador não participou da decisão

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 11:33

Públicado em 

06 out 2026 às 11:33
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Renzo Vasconcelos e Lorenzo Pazolini
Renzo Vasconcelos e Lorenzo Pazolini Divulgação
O prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos (PSD) declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo. No primeiro turno, o PSD ficou neutro, não apoiou ninguém.

O partido é presidido por Renzo no estado, mas o principal integrante da sigla é o ex-governador Paulo Hartung.

Renzo encontrou-se com Pazolini nesta terça-feira (6). À coluna, o prefeito de Colatina afirmou que Hartung não participou da decisão de endossar Pazolini:

"Quem fala pelo partido sou eu. Foi uma decisão partidária, junto com a nacional'.

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Durante o primeiro turno, o PSD oscilou entre os palanques de Pazolini e Ricardo Ferraço (MDB), mas acabou não segurando a mão de ninguém.

A inclinação era ficar com Pazolini. O republicano até ofereceu a vaga de vice ao PSD, que seria ocupada pela esposa de Renzo, Lívia Vasconcelos.

Mas no palanque do ex-prefeito de Vitória não havia espaço para o candidato ao Senado do PSD, o deputado estadual Sérgio Meneguelli. Por isso, a aliança não se confirmou ainda na primeira etapa do pleito.

"Lá atrás já teve uma declaração pública do Kassab (presidente nacional do PSD) de o PSD ficar com o Republicanos. Recuei por causa do compromisso que eu tinha com o Meneguelli", lembrou Renzo.

"Não posso esquecer também que tinha o convite para a minha esposa ser vice. Isso pesa", ressaltou.

Agora, o prefeito de Colatina pretende participar ativamente da campanha de Pazolini, juntando-se a caminhadas ao lado do aliado, por exemplo: "É algo natural. O apoio tem que ser integral".

Hartung chegou a fazer elogios a Pazolini, mas não um ato oficial de apoio.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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