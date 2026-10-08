Pazolini deixa a discrição de lado e abraça Flávio Bolsonaro no 2º turno

Com tamanha vantagem, Pazolini está se sentindo mais à vontade para expor os aliados. O desempenho de Flávio entre os eleitores do Espírito Santo certamente também é levado em conta para essa mudança de postura.
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Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 14:24
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Com tamanha vantagem, Pazolini está se sentindo mais à vontade para expor os aliados. O desempenho de Flávio entre os eleitores do Espírito Santo certamente também é levado em conta para essa mudança de postura.
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