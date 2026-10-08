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Letícia Gonçalves

Pazolini deixa a discrição de lado e abraça Flávio Bolsonaro no 2º turno

Ex-prefeito de Vitória já havia declarado apoio ao presidenciável do PL e vice-versa, mas agora decidiu usar a imagem do aliado na campanha

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 14:24

Públicado em 

08 out 2026 às 14:24
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Flávio Bolsonaro, Lorenzo Pazolini e Eliane Leal
Flávio Bolsonaro, Lorenzo Pazolini e Eliane Leal Instagram/@lorenzopazolini
No primeiro turno da disputa pelo governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) já havia firmado aliança com o PL do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. 

O partido faz parte da coligação do republicano. A vice dele, a bispa Eliane Leal, é do Partido Liberal. Pazolini declarou apoio a Flávio e vice-versa.

Até agora, entretanto, tudo isso estava meio "escondido" na campanha do ex-prefeito. Não mais. Na quarta-feira (7), Pazolini participou de uma reunião em Brasília, gravou vídeo ao lado de Flávio e a vice também apareceu. 


Já nesta quinta (8), wind banners com fotos de Flávio e Pazolini foram instalados nos acessos à Terceira Ponte entre Vila Velha e Vitória.

O ex-prefeito foi o mais votado no domingo (4), com 49,65% dos votos. Quase liquidou a eleição naquele dia mesmo. O adversário dele, o governador Ricardo Ferraço (MDB), ficou 15,59 pontos percentuais atrás, com 34,06%.

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Com tamanha vantagem, Pazolini está se sentindo mais à vontade para expor os aliados. O desempenho de Flávio entre os eleitores do Espírito Santo certamente também é levado em conta para essa mudança de postura.


O candidato do PL ao Palácio do Planalto foi escolhido por 54,78% dos eleitores no estado. 

Logo após a apuração dos resultados do primeiro turno, Pazolini afirmou que não iria mudar significativamente o tom da própria campanha, mas ao menos uma coisa ele mudou: bolsonarizou de vez.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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