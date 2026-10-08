Pazolini deixa a discrição de lado e abraça Flávio Bolsonaro no 2º turno

No primeiro turno da disputa pelo governo do Espírito Santo, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) já havia firmado aliança com o PL do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro.





O partido faz parte da coligação do republicano. A vice dele, a bispa Eliane Leal, é do Partido Liberal. Pazolini declarou apoio a Flávio e vice-versa.





Até agora, entretanto, tudo isso estava meio "escondido" na campanha do ex-prefeito. Não mais. Na quarta-feira (7), Pazolini participou de uma reunião em Brasília , gravou vídeo ao lado de Flávio e a vice também apareceu.









Já nesta quinta (8), wind banners com fotos de Flávio e Pazolini foram instalados nos acessos à Terceira Ponte entre Vila Velha e Vitória.





O ex-prefeito foi o mais votado no domingo (4), com 49,65% dos votos. Quase liquidou a eleição naquele dia mesmo. O adversário dele, o governador Ricardo Ferraço (MDB), ficou 15,59 pontos percentuais atrás, com 34,06%.



