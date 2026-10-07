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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro deve vir ao ES reforçar campanha de Pazolini

Candidato do PL à Presidência deve participar de compromissos de campanha no Estado durante o segundo turno

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 18:34

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 out 2026 às 18:34

Em encontro realizado em Brasília nesta quarta-feira (7), o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, teria afirmado que virá ao Espírito Santo para reforçar a campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) no segundo turno da disputa pelo governo do Estado.


A sinalização ocorreu durante a passagem de Pazolini pela capital federal, três dias após o ex-prefeito de Vitória terminar o primeiro turno na liderança. A Gazeta apurou, com fontes ligadas à cúpula do Republicanos, que Flávio ficou apalavrado para participar de compromissos de campanha no Espírito Santo.


Pazolini está em Brasília acompanhado dos deputados federais eleitos Coronel Ramalho (Republicanos) e Lucas Polese (PL), além do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.


Mais cedo, o candidato publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos aliados e antecipou que a agenda nacCapital federal poderia render novidades para a campanha.

“Agenda importante por aqui, muita conversa e alguns encontros. Ainda não dá pra contar tudo, mas uma coisa é certa: em breve, vocês vão entender o motivo dessa passagem por Brasília”, escreveu.


Pazolini recebeu 1.048.633 votos no primeiro turno, o equivalente a 49,65% dos votos válidos, e terminou a disputa na primeira colocação. Ricardo Ferraço (MDB), atual governador, ficou em segundo lugar, com 719.397 votos, ou 34,06%.


Os dois voltam a se enfrentar no segundo turno, marcado para 25 de outubro. Os detalhes da agenda de Flávio Bolsonaro no Espírito Santo, como data e locais dos compromissos, ainda não foram divulgados.

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