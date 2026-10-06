Nem em Colatina: Meneguelli amarga 3º lugar no próprio reduto na corrida pelo Senado

Sérgio Meneguelli (PSD) finalmente conseguiu ser candidato ao Senado, objetivo que perseguia ao menos desde 2022. Naquele ano, filiado ao Republicanos, ele foi barrado pelo próprio partido e teve que se conformar em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo.
Em 2026, após trancos e barrancos e graças ao presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, a candidatura ao cargo de senador foi confirmada.
Muito foi especulado sobre o real potencial de votos do deputado. Ele chegou, sim, a figurar nas pesquisas de intenção de voto como um nome forte, sem nunca, porém, liderar a corrida ou se desgarrar de um combo de outros candidatos igualmente competitivos.
O resultado das urnas foi revelador: Meneguelli ficou em 5º lugar (em meio a um total de 11 candidatos) e recebeu 301.897 votos.
Para se ter uma ideia, o candidato ao Senado mais votado, Renato Casagrande (PSB), foi escolhido por 995.361 eleitores. Em seguida, aparece o outro senador eleito, Evair de Melo (Republicanos), com 982.978 votos.
Meneguelli foi superado ainda pela estreante nas urnas Maguinha Malta (PL), que ficou em terceiro lugar (761.722 votos), e pelo senador petista Fabiano Contarato (521.431).
Para não dizer que não teve nenhuma notícia positiva, o deputado estadual ao menos ultrapassou o senador Marcos do Val (Avante) que, na reta final da campanha, fez ataques duros ao candidato do PSD. Do Val já patinava nas pesquisas e obteve um resultado previsível: 167.900 votos (4,17%).
3º LUGAR EM COLATINA
Chama a atenção o fato de que Meneguelli não foi o candidato mais votado ao Senado nem em Colatina, cidade em que foi vereador e prefeito. Lá, ele ficou em 3º lugar, com 22.057 votos (18,20%).
O campeão em Colatina foi Evair (26,56%), seguido por Maguinha (20,94%). Casagrande teve 17,90%.
Para entender o desempenho de Sérgio Meneguelli em 2026 é preciso, principalmente, levar em conta duas coisas:
1) O mandato dele na Assembleia foi bem apagado.
2) É uma figura popular nas redes sociais, mas nem todos os seus seguidores são eleitores do Espírito Santo.
Aliás, no Instagram tem 719 mil fãs, mais que o dobro do número de votos que conquistou.