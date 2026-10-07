AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Voto RicaNaro: a aposta do "general" de Ricardo para virar o jogo no ES

Governador não declarou voto em nenhum candidato à Presidência da República, nem pretende fazer isso no 2º turno

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 17:45

Públicado em 

07 out 2026 às 17:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Publicação de Euclério Sampaio no Instagram: voto RicaNaro
Publicação de Euclério Sampaio no Instagram: voto RicaNaro Instagram/@eucleriosampaio
Se dependesse apenas dos eleitores do Espírito Santo, Flávio Bolsonaro (PL) teria sido eleito presidente da República em primeiro turno, no último domingo (4), com 54,78% dos votos. Antes mesmo do resultado das urnas, aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) já adotavam o voto RicaNaro — que é optar por Ricardo para o Palácio Anchieta e Flávio para o Palácio do Planalto, numa dobradinha informal.

Ricardo não declarou voto em nenhum candidato à Presidência da República no primeiro turno nem pretende fazer isso no segundo. Quem está oficialmente no palanque de Flávio é o adversário do emedebista, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Na segunda etapa do pleito, o "general" da campanha de Ricardo, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), decidiu adotar abertamente a estratégia RicaNaro. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (7), o prefeito representou isso graficamente.

Euclério já havia afirmado à coluna, em setembro, que "a tendência é o voto RicaNaro". Agora, foi bem mais enfático.


Aliados de Ricardo correm contra o tempo para tentar virar o jogo. Pazolini foi o mais votado no primeiro turno, quase venceu o emedebista de uma tacada só, o placar foi de 49,65% contra 34,06%.

Uma vantagem de quase 16 pontos percentuais é muita coisa.

Em 2022, o então governador Renato Casagrande (PSB) também foi para o segundo turno contra um candidato bolsonarista, o ex-deputado federal Carlos Manato (na época, filiado ao PL) e o voto CasaNaro o ajudou a vencer o pleito.

Jair Bolsonaro também foi mais votado que Lula no Espírito Santo em 2022 no primeiro turno (52,23% a 40,4%).

Mas há uma diferença de extrema relevância: naquela ocasião, Casagrande foi o mais votado no primeiro turno, teve 46,94% dos votos e Manato, 38,48%.

Ou seja, o socialista não teve que "virar" no segundo turno. Apenas manter ou ampliar a vantagem, e conseguiu.

O desafio de Ricardo é muito maior.

PAZOLINI NA "TROPA DO 22"

No primeiro turno, Pazolini não exibiu a imagem de Flávio Bolsonaro na campanha e nem citou o nome do aliado espontaneamente.

Logo após o resultado da apuração, na noite de domingo, o republicano afirmou que não pretende mudar drasticamente a estratégia e que deve tratar, prioritariamente de temas locais.

Já avisou, porém, que espera a visita de Flávio ao Espírito Santo e, nesse caso, participaria de atos de campanha ao lado do aliado.

Nesta quarta-feira (7), o ex-prefeito de Vitória já se "bolsonarizou" mais: apareceu em Brasília ao lado do deputado federal eleito Lucas Polese (PL) e do deputado federal eleito Coronel Ramalho (Republicanos) e falou em "tropa do 22 e do 10".

Veja Também 

Ricardo Ferraço e Euclério Sampaio em evento de apoio a Ricardo em Cariacica

As vitórias e as derrotas dos prefeitos do ES nas eleições 2026

Sérgio Meneguelli votou em Colatina

Nem em Colatina: Meneguelli amarga 3º lugar no próprio reduto na corrida pelo Senado

Os dois candidatos ao governo são políticos de centro-direita e seus aliados disputam os votos dos bolsonaristas no estado. Mas e os 323.483 eleitores que optaram por Helder Salomão (PT) no primeiro turno?


Muito provavelmente, estes são eleitores de Lula (PT) para a Presidência da República.

Até agora, nem pazolinistas nem ricardistas fizeram acenos a essa importante parcela.

Questionado, na segunda-feira (5), se pediria o apoio de Helder, Ricardo deu uma resposta um tanto vaga, disse que vai conversar "com todas e todos que desejam conversar, que tenham por propósito manter o Espírito Santo nesse rumo e nesse ritmo".

Mais colunas de Letícia Gonçalves

Partido de Hartung declara apoio a Lorenzo Pazolini no 2º turno

2º turno: Pazolini pode manter o rumo; Ricardo ainda não mudou o ritmo

Em números, o que Ricardo precisa para poder virar o jogo no 2º turno

“Tá pensando que acabou?” A nova maratona eleitoral de Casagrande

Com a máquina na mão e o apoio de Casagrande, por que Ricardo ficou para trás?

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Lorenzo Pazolini Euclério Sampaio Eleicões 2026 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Golpistas usam nome da WePink para simular pesquisa e extorquir clientes
Imagem de destaque
Morre idosa que foi despejada e provocou onda de protestos contra crise de moradia na Espanha
Netinho de Paula
O que é tireoidectomia total? Entenda a cirurgia de Netinho de Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados