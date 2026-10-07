Flávio Bolsonaro superou votação do pai em todas as cidades do ES; veja números

Nas Eleições 2026, considerando o percentual de votos obtidos no primeiro turno, realizado no último domingo (4), o senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o pai dele, Jair Bolsonaro (PL), em todas as 78 cidades do Espírito Santo. Além disso, virou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sete (veja gráfico comparativo ao final da reportagem).
No Estado, no primeiro turno da eleição de 2022, Bolsonaro recebeu 52,23% dos votos (1.160.030 em números absolutos), enquanto Flávio, na primeira etapa de votação deste ano, teve 54,78% (1.233.194). Em ambas as eleições gerais, Lula foi escolhido pela minoria dos capixabas. Agora, garantiu 37,76% dos votos (850.028) e, há quatro anos, 40,40% (897.348).
Levantamento de A Gazeta que mostra o desempenho dos candidatos por cada cidade do Estado considera o percentual de votos válidos recebidos por cada um deles e não o número de votos válidos porque o eleitorado é variável de uma eleição para outra, o que poderia comprometer a validade da comparação dos dados.
Nas cidades em que Flávio ampliou a proporção de votos, em 17 ele ficou pelo menos cinco pontos percentuais (p.p.) à frente do pai. A ampliação mais significativa se deu em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, onde o resultado ficou 7,82 p.p. acima do que o de 2022: o senador obteve 51,35% dos votos, enquanto o ex-presidente, 43,53%.
Em seguida, aparece Itarana, na região Serrana, onde o filho teve 7,47 p.p. de votos a mais do que o pai. O eleitorado da família Bolsonaro passou de 56,77%, em 2022, para 64,24%, em 2026. Na mesma região, Flávio alcançou 5,91 p.p. a mais em Santa Maria de Jetibá, conquistando 70,07% dos votos.
O parlamentar também ampliou a vantagem em cidades do Sul capixaba: Atílio Vivácqua, onde ganhou 6,45 p.p. em relação ao pai e conquistou 56,21% dos votos; Iconha, onde o eleitorado subiu 5,77 p.p. e chegou a 62,81%; Dores do Rio Preto, 5,51 p.p. a mais e 56,15% dos votos; e Divino de São Lourenço, onde subiu 5,37 p.p. e chegou a 59,61% dos eleitores.
Na Região Metropolitana de Vitória, a maior ampliação de Flávio em relação a Jair Bolsonaro se deu em Fundão. No município, o total de votos recebido pela família passou de 31,38% para 49,13%, 17,3 p.p. à frente.
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Fundão, inclusive, é também um dos sete municípios onde Flávio Bolsonaro inverteu o resultado em relação à eleição de 2022. Na cidade, o resultado do petista foi de 47,46% há quatro anos, e agora, de 44,79%. O de Flávio, neste ano, foi de 49,13% ante os 46,36% do pai dele.
Em Governador Lindenberg, o resultado também se inverteu. Há quatro anos, na cidade, a maior parte dos eleitores (49,93%) havia escolhido o presidente Lula nas urnas (e 43,53%, Bolsonaro). Agora, no entanto, a maioria (51,35%) optou pelo filho do ex-presidente, e 41,27%, Lula.
Já em Sooretama, no Norte, Lula obteve 50,16% e Bolsonaro, 44,69% em 2022. Agora o placar ficou em 50,97% a 42,82%, com vantagem para Flávio.
O petista também perdeu a maioria do eleitorado em duas cidades do Sul Capixaba: Apiacá e Mimoso do Sul. Na primeira, em 2022, 47,85% escolheram Lula, e 46,49%, Bolsonaro. Agora, a maior parte dos eleitores (49,4%) ficou com o senador, e 45,28%, com o atual presidente. Na segunda, a votação de Lula passou de 50,32% em 2022 para 45,65% em 2026, enquanto a da família Bolsonaro saiu de 42,95% para 48,24%.
Duas cidades do Noroeste também viraram a favor do senador. Em São Domingos do Norte, o resultado dele foi de 50,34%, enquanto o do pai, 45,35%. Já Lula recebeu 44,01% neste pleito, mas havia recebido 49,83% em 2022.
Em Vila Valério, o resultado do ex-presidente foi de 41,43% há quatro anos, e agora, o filho conquistou de 47,46% dos eleitores. O de Lula, em 2022, foi de 54,39%, mas agora, ele obteve 46,27%.
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