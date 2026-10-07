Flávio Bolsonaro superou votação do pai em todas as cidades do ES; veja números

Nas Eleições 2026, considerando o percentual de votos obtidos no primeiro turno, realizado no último domingo (4), o senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o pai dele, Jair Bolsonaro (PL), em todas as 78 cidades do Espírito Santo. Além disso, virou contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sete (veja gráfico comparativo ao final da reportagem).





No Estado, no primeiro turno da eleição de 2022, Bolsonaro recebeu 52,23% dos votos (1.160.030 em números absolutos), enquanto Flávio, na primeira etapa de votação deste ano, teve 54,78% (1.233.194). Em ambas as eleições gerais, Lula foi escolhido pela minoria dos capixabas. Agora, garantiu 37,76% dos votos (850.028) e, há quatro anos, 40,40% (897.348).





Levantamento de A Gazeta que mostra o desempenho dos candidatos por cada cidade do Estado considera o percentual de votos válidos recebidos por cada um deles e não o número de votos válidos porque o eleitorado é variável de uma eleição para outra, o que poderia comprometer a validade da comparação dos dados.





Nas cidades em que Flávio ampliou a proporção de votos, em 17 ele ficou pelo menos cinco pontos percentuais (p.p.) à frente do pai. A ampliação mais significativa se deu em Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, onde o resultado ficou 7,82 p.p. acima do que o de 2022: o senador obteve 51,35% dos votos, enquanto o ex-presidente, 43,53%.





Em seguida, aparece Itarana, na região Serrana, onde o filho teve 7,47 p.p. de votos a mais do que o pai. O eleitorado da família Bolsonaro passou de 56,77%, em 2022, para 64,24%, em 2026. Na mesma região, Flávio alcançou 5,91 p.p. a mais em Santa Maria de Jetibá, conquistando 70,07% dos votos.





O parlamentar também ampliou a vantagem em cidades do Sul capixaba: Atílio Vivácqua, onde ganhou 6,45 p.p. em relação ao pai e conquistou 56,21% dos votos; Iconha, onde o eleitorado subiu 5,77 p.p. e chegou a 62,81%; Dores do Rio Preto, 5,51 p.p. a mais e 56,15% dos votos; e Divino de São Lourenço, onde subiu 5,37 p.p. e chegou a 59,61% dos eleitores.





Na Região Metropolitana de Vitória, a maior ampliação de Flávio em relação a Jair Bolsonaro se deu em Fundão. No município, o total de votos recebido pela família passou de 31,38% para 49,13%, 17,3 p.p. à frente.