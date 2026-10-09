Cidade dividida: Lula venceu Flávio por apenas 1 voto em município do ES

Entre as cidades mais polarizadas do Espírito Santo, há uma em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das Eleições 2026 por apenas um voto de diferença: Vila Pavão. No município do Noroeste capixaba, o petista foi escolhido por 2.976 eleitores, ante 2.975 do oponente.





Além deste, entre os 15 municípios em que Lula foi o preferido do eleitorado, há outros dois em que a diferença entre os postulantes é de menos de 100 votos.





Em Boa Esperança, Norte do Estado, Lula teve vantagem de 76 votos. Na cidade, o petista foi escolhido por 4.123 eleitores (47,83%), enquanto Flávio, por 4.047 (46,94%).





Outro caso de disputa acirrada é o de Água Doce do Norte: o presidente alcançou 3.930 votos (48,11%), 96 a mais do que os 3.834 (46,93%) recebidos pelo concorrente.