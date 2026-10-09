Cidade dividida: Lula venceu Flávio por apenas 1 voto em município do ES

Entre as cidades mais polarizadas do Espírito Santo, há uma em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das Eleições 2026 por apenas um voto de diferença: Vila Pavão. No município do Noroeste capixaba, o petista foi escolhido por 2.976 eleitores, ante 2.975 do oponente.
Além deste, entre os 15 municípios em que Lula foi o preferido do eleitorado, há outros dois em que a diferença entre os postulantes é de menos de 100 votos.
Em Boa Esperança, Norte do Estado, Lula teve vantagem de 76 votos. Na cidade, o petista foi escolhido por 4.123 eleitores (47,83%), enquanto Flávio, por 4.047 (46,94%).
Outro caso de disputa acirrada é o de Água Doce do Norte: o presidente alcançou 3.930 votos (48,11%), 96 a mais do que os 3.834 (46,93%) recebidos pelo concorrente.
Em Vila Valério, na Região Noroeste, a diferença entre os resultados obtidos também é pequena. Nesse caso, no entanto, a vantagem ficou com Flávio Bolsonaro: ele recebeu 121 votos a mais que o candidato à reeleição, visto que 4.812 eleitores (47,46%) o escolheram, enquanto 4.691 (46,27%) optaram pelo petista.
São José do Calçado, no Sul, também teve votação aproximada: 3.568 eleitores (49,40%) escolheram Lula, enquanto 3.292 (45,58%) optaram pelo senador. A diferença é de 276 votos.
Já em Águia Branca, no Noroeste capixaba, o presidente ficou 384 votos à frente: ele conquistou 3.478 eleitores (50,04%); Flávio, 3.094 (44,52%).